A soli 67 anni scompare Antonio Porro, per tutti “Tonino della Trinità”.

Savino Montaruli (Unibat): “Oltre quarant’anni di amicizia, stima e grande rispetto”.

Il ricordo del nipote Pasquale Porro

È venuto prematuramente a mancare, all’età di soli 67 anni, il signor Antonio Porro, storico titolare della Pizzeria Trinità di Andria. Appresa la tragica notizia, il suo grande amico Savino Montaruli, Presidente Unibat, ha espresso un profondo dolore con queste parole:

“Una sincera e profonda amicizia, unita a stima e grande rispetto reciproco, mi legava a Tonino. Sì, perché Antonio, per tutta la città di Andria, era ‘Tonino della Trinità’. Una persona buona, dal grande animo. Chiunque entrasse nella sua storica pizzeria trovava accoglienza, affetto e tanta simpatia. Sempre allegro e di grande spirito, Tonino lasciava il segno, e lo ha lasciato anche nella nostra quarantennale attività sindacale.

È stato Presidente dei pizzaioli andriesi quando io, poco più che ventenne, guidavo la categoria nel Sindacato Fiepet di Confesercenti.

L’allegria di Antonio, purtroppo, si è affievolita negli ultimi tempi a causa della malattia che lo aveva colpito. L’ho incontrato poche settimane fa e nei suoi occhi ho letto una tristezza che non gli apparteneva; un sentimento che non era quello del Tonino che tutti conoscevamo.

Grazie, Antonio, per la tua immensa umanità e per ciò che hai rappresentato per intere generazioni di apprendisti e lavoratori cresciuti nel tuo laboratorio. Un abbraccio alla signora Angela, sua moglie, e alle figlie Sabina e Anna.”