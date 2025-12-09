ASL Foggia accoglie la 'Fiaccola della Pace': domani la cerimonia

Domani, 10 dicembre 2025, la ASL Foggia ospiterà la Fiaccola della Pace con una cerimonia a partire dalle ore 10 nella sala conferenze di via Michele Protano. L’iniziativa, dal titolo “Illuminiamoci di pace”, coinvolgerà istituzioni, professionisti e giovani volontari in un momento simbolico dedicato alla promozione della pace, della giustizia sociale e della tutela dei diritti fondamentali.

La Fiaccola giungerà a Foggia proveniente dall’ASL Brindisi nell’ambito della Marcia della Pace, promossa dal Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CROAS) Puglia. La cerimonia prevede la consegna della fiaccola dal Presidente del CROAS, Massimiliano Fiorentino, al Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri, momento che simboleggia la responsabilità collettiva e individuale nella costruzione della pace.

L’evento coinciderà con la conclusione del progetto del Servizio Civile Digitale “Health Digital City 2.0”, durante il quale gli operatori volontari realizzeranno riprese multimediali della consegna della fiaccola. Il materiale raccolto sarà poi inviato al CROAS Puglia per la realizzazione di un contributo regionale dedicato ai valori fondanti della pace. Al termine della cerimonia saranno consegnati attestati di ringraziamento ai volontari del Servizio Civile per l’impegno dimostrato durante l’anno.

Annarita Stoppiello, Coordinatrice del Servizio Civile Universale di ASL Foggia, sottolinea come questa esperienza sia una “straordinaria palestra di cittadinanza”, capace di educare i giovani alla partecipazione attiva, al bene comune e alla cura degli altri, mentre gli assistenti sociali trasformano questi valori in azioni concrete a sostegno delle persone più fragili.

Il Direttore Generale Antonio Nigri evidenzia che salute e pace sono strettamente legate: “Dove ci sono convivenza, equità e giustizia sociale, si genera benessere. Accogliere la fiaccola significa rinnovare l’impegno quotidiano per costruire ambienti di cura inclusivi e rispettosi”. L’iniziativa rappresenta dunque un momento di riflessione, responsabilità e impegno concreto per tutta la comunità foggiana.