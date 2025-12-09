Edizione n° 5909

8 Dicembre 2025

8 Dicembre 2025

Auto incidentate in Puglia: oltre 15.200 veicoli coinvolti, Bari e Lecce le province più colpite

INCIDENTE SS89 GARGANICA, 03.12.2025 - radio manfredonia centro

Attualità

Nel 2024, in Italia sono stati 317.365 i veicoli coinvolti in incidenti stradali con feriti o vittime, con un incremento del +3,6% rispetto all’anno precedente. In questo contesto, la Puglia si posiziona al sesto posto a livello nazionale, con 15.211 auto coinvolte, registrando un aumento del +11% rispetto al 2023, superiore alla media nazionale. È quanto emerge da un’analisi CARFAX su dati ACI-ISTAT, che evidenzia l’importanza di conoscere lo storico dei veicoli, soprattutto per chi acquista un’auto usata.

A livello provinciale, Bari guida la classifica con 5.362 veicoli coinvolti, seguita da Lecce (2.643), Taranto (2.418), Foggia (1.990), Brindisi (1.449) e Barletta-Andria-Trani (1.349). Le province con la crescita più significativa rispetto al 2023 sono Barletta-Andria-Trani (+15,8%), Foggia (+13,8%) e Taranto (+13,3%), mentre Bari registra un incremento del +12,6%.

Lo studio CARFAX evidenzia inoltre che quasi il 50% dei veicoli analizzati presenta almeno un fattore di rischio, tra cui danni da incidenti, provenienza estera, anomalie nel chilometraggio e utilizzi precedenti come taxi o auto a noleggio. Questi dati confermano quanto sia fondamentale per gli acquirenti avere accesso a informazioni complete sullo storico del veicolo.

Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX

Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX, spiega: «Un’auto che ha subito danni non è necessariamente da scartare. È importante valutare la gravità del danno: problemi lievi sono spesso solo estetici, mentre danni strutturali possono compromettere sicurezza e funzionamento. Strumenti come il report CARFAX offrono informazioni dettagliate sulla storia del veicolo, migliorando la trasparenza per acquirenti e concessionari e rendendo più sicuro il mercato delle auto usate».

L’analisi sottolinea come verificare lo storico del veicolo sia ormai un passaggio imprescindibile per garantire sicurezza, trasparenza e serenità nell’acquisto di un’auto usata.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"La storia esiste solo se qualcuno la racconta." - Tiziano Terzani

