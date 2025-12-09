Campionato Nazionale di Ju Jitsu A.S.C.: trionfo di due atleti della A.S.D. Martial Arts Manfredonia

Edizione n° 5909

L'evento ha visto la partecipazione di 250 atleti provenienti da tutta Italia e 15 società sportive, confrontarsi in varie discipline

Grande soddisfazione per la A.S.D. Martial Arts Manfredonia al Campionato Nazionale di Ju Jitsu A.S.C., svoltosi sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 presso il Centro Sportivo New Tutto Sport di Carosino, in provincia di Taranto. L’evento ha visto la partecipazione di 250 atleti provenienti da tutta Italia e 15 società sportive, confrontarsi nelle discipline DUO SYSTEM, FIGHTING SYSTEM e RANDOM ATTACK, suddivisi nelle categorie Esordienti A-B, Cadetti e Junior-Senior.

Tra i protagonisti della manifestazione, i due giovani atleti sipontini guidati dal M° Giuseppe Gelsomino, hanno gareggiato nel Fighting System, disciplina che prevede il combattimento in tre fasi corpo a corpo. Nonostante la giovane età e l’emozione per la competizione, i ragazzi hanno dimostrato grande determinazione e abilità tecnica.

Angelica Pia Di Mauro, categoria Under 12, alla sua prima esperienza nel Fighting System, ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campione Italiano dopo due incontri disputati con lucidità e coraggio. Davide Pio Gelsomino, categoria Juniores, ha ottenuto anch’egli il 1° posto, confermando il talento e la preparazione degli atleti manfredoniani.

La A.S.D. Martial Arts Manfredonia, attiva da oltre venti anni, rappresenta un punto di riferimento per le arti marziali, la difesa personale femminile e gli sport da combattimento. Gli allenamenti si svolgono presso la palestra UP LEVEL, in un contesto dove bambini e adulti possono sviluppare non solo le competenze fisiche, ma anche socializzare e crescere insieme, secondo i valori educativi tipici delle arti marziali.

Lo spirito agonistico e la voglia di mettersi alla prova hanno motivato gli atleti a proseguire il loro percorso sportivo, con l’auspicio che sempre più giovani della Puglia possano scoprire e coltivare i propri talenti nello sport.

LASCIA UN COMMENTO