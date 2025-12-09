San Giovanni Rotondo (Foggia) – Clima di forte tensione all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, dove l’ANMIRS – Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri – ha proclamato lo stato di agitazione a tempo indeterminato. Al centro della protesta, la decisione della direzione dell’ospedale di disdire l’attuale contratto dei dirigenti medici, sostituendolo da marzo 2026 con un nuovo accordo giudicato dal sindacato “inadeguato, pregiudizievole e immotivato”.

La nota ufficiale, firmata dal segretario nazionale Donato Menichella, è stata trasmessa alla Prefettura di Foggia, alla quale viene richiesto l’avvio immediato della procedura di conciliazione. Passaggio obbligato, questo, prima della proclamazione dello sciopero.

Il sindacato: “Scelta scellerata dopo anni di sacrifici”

Secondo l’ANMIRS, la comunicazione di disdetta del contratto ARIS–ANMIRS 2023, arrivata a fine novembre, rappresenta “un fulmine a ciel sereno”, soprattutto alla luce dei pesanti sacrifici sostenuti dal personale medico negli ultimi anni.

Nella nota si ricordano: tagli al fondo di incentivazione, arretrati ridotti del 40%, da corrispondere in più rate, ore aggiuntive non retribuite, oltre 70mila ore di lavoro extra nel 2024 per garantire la stabilità economica dell’ente.

Per il sindacato, sostituire un contratto già in vigore con un accordo tipico delle case di cura private – giudicato “non applicabile” a una struttura complessa come Casa Sollievo – rischia di compromettere diritti acquisiti, condizioni normative e l’equiparazione con il personale degli ospedali pubblici, che la legge prevede per gli IRCCS.

Verso lo sciopero: “Una mobilitazione senza precedenti”

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non dovesse portare risultati, l’ANMIRS annuncia la proclamazione di uno sciopero di due o più giorni, insieme all’avvio di azioni giudiziarie per: il recupero delle somme ritenute dovute, l’impugnazione formale della disdetta del contratto.

Il sindacato sollecita inoltre la Regione Puglia a intervenire affinché richiami l’ospedale al rispetto delle normative vigenti.

Il clima interno all’IRCCS è descritto come “tesissimo”, con una mobilitazione che l’ANMIRS definisce “senza precedenti” e che potrebbe estendersi anche a Vaticano e istituzioni nazionali, dato il legame dell’ospedale con la Santa Sede. L’evoluzione della vicenda sarà oggetto di particolare attenzione, sia per la rilevanza dell’ospedale fondato da Padre Pio, sia per le possibili ripercussioni sul sistema sanitario regionale e sul personale medico degli istituti religiosi a livello nazionale.