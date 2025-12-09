Causa Amica spa: il Comune di Foggia affida a legali esterni la difesa in arbitrato

Il Comune di Foggia si affida a due avvocati esterni per la complessa vicenda giudiziaria che lo vede contrapposto al fallimento Amica spa in liquidazione. Con una determinazione dell’Avvocatura civica, l’ente ha conferito incarico agli avvocati Giacomo Porcelli e Fabio Ciccariello, dello studio NasaW Avvocati di Bari, per la rappresentanza e difesa nel giudizio arbitrale avviato dalla curatela fallimentare.

La controversia affonda le radici in una causa intentata da Amica spa davanti al Tribunale di Foggia (RG 111/2014), nella quale il Comune era già assistito dai medesimi professionisti. Quel giudizio si è concluso nel giugno 2025 con la sentenza n. 1229, con cui il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere la controversia, ritenendo che essa dovesse essere rimessa a un collegio arbitrale. A settembre 2025 la curatela ha quindi notificato una domanda arbitrale in riassunzione, chiedendo la prosecuzione della causa davanti a un arbitro unico.

Alla luce del valore economico e della delicatezza della materia – che tocca profili di diritto commerciale e societario, oltre che di responsabilità dell’ente – l’Avvocatura civica ha evidenziato l’esigenza di mantenere una linea difensiva specialistica e di continuità rispetto al passato, facendo ricorso all’affidamento a legali esterni. Il regolamento comunale dell’Avvocatura consente tale scelta in presenza di controversie di particolare complessità o rilevanza, nonché nei casi in cui sia opportuno rivolgersi a professionisti con elevata specializzazione, come nel caso di specie.

Gli avvocati Porcelli e Ciccariello hanno manifestato la disponibilità a proseguire il patrocinio, presentando un preventivo basato sui parametri minimi del DM 147/2022: il compenso complessivo è fissato in 40.000 euro, cui si aggiungono il rimborso forfettario del 15%, il contributo previdenziale e l’IVA, per un totale di 58.364,80 euro. L’amministrazione ha ritenuto congruo l’importo, considerata la durata e la complessità della vertenza, e ha disposto un acconto di 21.886,80 euro, da corrispondere nel corso del giudizio, con successivo saldo a conclusione delle attività.

La spesa sarà imputata al capitolo dedicato alle “spese per liti, arbitrati e risarcimenti”, finanziato con risorse derivanti da sanzioni amministrative vincolate. La determinazione richiama inoltre gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la disciplina dell’equo compenso per le prestazioni legali e la natura esclusivamente libero-professionale dell’incarico, escludendo qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa con l’ente.

Lo schema di disciplinare allegato all’atto regolerà nel dettaglio il rapporto professionale, prevedendo – oltre alla difesa in giudizio – attività di consulenza e assistenza stragiudiziale, incluse eventuali valutazioni su accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali. Il provvedimento, corredato dei visti di regolarità tecnica e contabile, sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale, mentre l’incarico diventerà efficace dopo la sottoscrizione del disciplinare da parte dei professionisti incaricati.

A cura di Giovanna Tambo.