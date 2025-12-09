Cerignola, Dercole sul Prefetto: "Garantire imparzialità e non intervenire nelle dinamiche politiche amministrative”

A Cerignola cresce la tensione politica dopo le due votazioni contrarie alla proposta del Sindaco Francesco Bonito sul tema dei tributi. Il Segretario cittadino di Forza Italia, Carlo Dercole, ha chiesto al Prefetto di Foggia di chiarire il ruolo e le motivazioni della riunione convocata con tutti i sindaci del Consorzio Fg/4.

Secondo Dercole, è necessario capire se la convocazione rientri nei poteri istituzionali di garanzia e vigilanza del Prefetto, oppure se possa configurarsi come un intervento politico su questioni che riguardano l’autonomia dei sindaci.

“La funzione prefettizia è quella di rappresentare lo Stato e garantire equilibrio e imparzialità, non di intervenire nelle dinamiche politiche amministrative”, ha sottolineato Dercole, chiedendo al Prefetto di spiegare il fondamento giuridico e le finalità della riunione.

Il segretario di Forza Italia ha inoltre richiamato l’attenzione sul parere dell’ANAC, che ha giudicato la gara dei rifiuti del Comune di Cerignola non conforme, imponendo un intervento risolutivo entro il 31 dicembre. Dercole ha sollecitato la Prefettura a informare la città sulle misure che intende adottare, sottolineando che legalità, trasparenza e gestione dei servizi pubblici meritano la stessa attenzione riservata alla questione tributaria.

“Continueremo a vigilare, porre domande e richiedere chiarezza, nel pieno rispetto delle istituzioni e nell’interesse dei cittadini di Cerignola”, ha concluso Dercole.

Lo riporta cerignolaviva.it.