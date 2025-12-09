Edizione n° 5910

BALLON D'ESSAI

PICCOLI COMUNI // Monti Dauni. Allarme Piccoli Comuni: “Non lasciateci morire”
9 Dicembre 2025 - ore  12:47

CALEMBOUR

DRAMMA INCIDENTI // Auto incidentate in Puglia: oltre 15.200 veicoli coinvolti, Bari e Lecce le province più colpite
9 Dicembre 2025 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, Dercole sul Prefetto: “Garantire imparzialità e non intervenire nelle dinamiche politiche amministrative”

IMPARZIALITA' Cerignola, Dercole sul Prefetto: “Garantire imparzialità e non intervenire nelle dinamiche politiche amministrative”

Dercole ha chiesto al Prefetto di Foggia di chiarire il ruolo e le motivazioni della riunione convocata con tutti i sindaci del Consorzio Fg/4

Cerignola, Dercole sul Prefetto: "Garantire imparzialità e non intervenire nelle dinamiche politiche amministrative”

Carlo Dercole - ph CerignolaViva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Dicembre 2025
Cerignola // Politica //

A Cerignola cresce la tensione politica dopo le due votazioni contrarie alla proposta del Sindaco Francesco Bonito sul tema dei tributi. Il Segretario cittadino di Forza Italia, Carlo Dercole, ha chiesto al Prefetto di Foggia di chiarire il ruolo e le motivazioni della riunione convocata con tutti i sindaci del Consorzio Fg/4.

Secondo Dercole, è necessario capire se la convocazione rientri nei poteri istituzionali di garanzia e vigilanza del Prefetto, oppure se possa configurarsi come un intervento politico su questioni che riguardano l’autonomia dei sindaci.

La funzione prefettizia è quella di rappresentare lo Stato e garantire equilibrio e imparzialità, non di intervenire nelle dinamiche politiche amministrative”, ha sottolineato Dercole, chiedendo al Prefetto di spiegare il fondamento giuridico e le finalità della riunione.

Il segretario di Forza Italia ha inoltre richiamato l’attenzione sul parere dell’ANAC, che ha giudicato la gara dei rifiuti del Comune di Cerignola non conforme, imponendo un intervento risolutivo entro il 31 dicembre. Dercole ha sollecitato la Prefettura a informare la città sulle misure che intende adottare, sottolineando che legalità, trasparenza e gestione dei servizi pubblici meritano la stessa attenzione riservata alla questione tributaria.

“Continueremo a vigilare, porre domande e richiedere chiarezza, nel pieno rispetto delle istituzioni e nell’interesse dei cittadini di Cerignola”, ha concluso Dercole.

Lo riporta cerignolaviva.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO