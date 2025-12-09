Edizione n° 5910

PICCOLI COMUNI // Monti Dauni. Allarme Piccoli Comuni: “Non lasciateci morire”
9 Dicembre 2025 - ore  12:47

DRAMMA INCIDENTI // Auto incidentate in Puglia: oltre 15.200 veicoli coinvolti, Bari e Lecce le province più colpite
9 Dicembre 2025 - ore  11:27

Cerignola: Giuseppe Amorese celebra 30 anni di carriera con una mostra

AMORESE Cerignola: Giuseppe Amorese celebra 30 anni di carriera con una mostra

Venerdì 19 dicembre alle ore 20:00, presso Palazzo Fornari di Cerignola, sarà inaugurata la nuova mostra dell’artista cerignolano

Cerignola: Giuseppe Amorese celebra 30 anni di carriera con una mostra

Giuseppe Amorese - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Dicembre 2025
Cerignola // Cronaca //

Venerdì 19 dicembre alle ore 20:00, presso Palazzo Fornari di Cerignola, sarà inaugurata la nuova mostra dell’artista cerignolano Giuseppe Amorese, intitolata “Nelle profondità dove l’anima splende”, un evento che celebra trent’anni di carriera artistica. L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.

Amorese iniziò il suo percorso artistico all’età di 11 anni, con la prima mostra presso le sale del Comune di Cerignola nel 1995. Trent’anni dopo, l’artista torna nella sua città natale per un’esposizione che ripercorre tutta la sua evoluzione creativa, dopo aver esposto le proprie opere in Italia e nel mondo, da Firenze, Roma e Milano fino a New York, Miami, Tokyo, Hong Kong, Singapore, Seoul, Malta, Istanbul, Londra, Dubai, Stoccolma e Sydney.

Cerignola è il luogo più significativo per celebrare questo anniversario artistico e personale. La mostra è un viaggio attraverso trent’anni di lavoro, un percorso curatoriale che racchiude i diversi periodi artistici in un unico racconto visivo ed emotivo”, ha dichiarato l’artista.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’associazione ArteFatti, che ha reso possibile l’allestimento negli spazi di Palazzo Fornari, già sede di precedenti mostre dell’artista. Per l’occasione, è stato realizzato un catalogo in edizione limitata, che raccoglie le opere più rappresentative di Amorese, corredate da testi critici, approfondimenti e scritti personali dell’artista.

Il catalogo è disponibile in numero limitato e può essere prenotato sul sito www.giuseppeamorese.com o tramite e-mail infogiuseppeamorese@gmail.com, per chi desidera conservare una testimonianza preziosa dell’arte e della poetica di Amorese.

Nei prossimi giorni saranno annunciati ulteriori dettagli e contenuti relativi alla mostra.

Lo riporta cerignolaviva.it.

