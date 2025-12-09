Cinghiali e danni alle auto sulla S.P. 58 tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia

Sulla Strada Provinciale 58, al km 10 circa nel tratto che collega San Giovanni Rotondo a Manfredonia, si è registrato oggi un nuovo episodio di attraversamento improvviso di cinghiali selvatici, con conseguenti danni alle auto in transito. Il fenomeno, ormai sempre più frequente, torna a mettere in evidenza un problema di sicurezza stradale e di gestione della fauna selvatica.

A segnalare l’episodio è Giuseppe Marasco, Comandante Nazionale degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili del Corpo Volontari Civilis Confederazione Europea, che attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Facebook richiama l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza.

Secondo Marasco, la presenza massiccia di cinghiali nelle aree interne e periurbane, unita alla mancanza di adeguate misure di prevenzione lungo le arterie stradali più esposte, rappresenta un rischio concreto per automobilisti e motociclisti, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.

Nel suo intervento, il Comandante indica alcune possibili soluzioni per affrontare in modo strutturale il problema:

Miglioramento della segnaletica stradale, con l’installazione di cartelli di avvertimento nelle zone maggiormente interessate dal passaggio dei cinghiali.

Realizzazione di recinzioni protettive lungo i tratti più critici, per impedire agli animali di accedere direttamente alla carreggiata.

Programmi di gestione della fauna selvatica, mirati a contenere e riequilibrare la popolazione di cinghiali nelle aree considerate ad alto rischio.

Campagne di educazione e sensibilizzazione rivolte agli automobilisti, per invitarli a moderare la velocità e prestare maggiore attenzione nelle zone segnalate.

Sostegno all’attività dei cacciatori autorizzati, in modo da contribuire al controllo della specie nel rispetto delle normative vigenti e dell’equilibrio ambientale.

«Il problema dei cinghiali selvatici che attraversano le strade e creano danni agli automobilisti è un tema serio e complesso – sottolinea Marasco – ed è fondamentale lavorare insieme: autorità locali, ambientalisti e comunità, per individuare soluzioni efficaci e sostenibili».

L’episodio odierno sulla S.P. 58 si inserisce in un quadro più ampio di criticità diffuse sul territorio, a conferma della necessità di interventi coordinati e tempestivi, prima che si verifichino incidenti dagli esiti ben più gravi.

A cura di Michele Solatia.