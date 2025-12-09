Concorso del Comune di Foggia per due autisti carro gru: nominata la commissione, 17 candidati ammessi

Prosegue l’iter per il concorso pubblico bandito dal Comune di Foggia per la copertura di due posti, a tempo pieno e determinato per tre anni, nell’Area degli “Operatori esperti” con mansione di autista carro gru. Con una determinazione dell’Area 3 – Affari generali, il Servizio Personale ha nominato la commissione esaminatrice, ha disposto l’ammissione con riserva dei candidati e ha impegnato la relativa spesa per i compensi.

Il bando, approvato l’11 settembre 2025 e pubblicato sul portale nazionale “InPA”, sul sito istituzionale e sull’Albo pretorio, prevedeva un termine di 30 giorni per la presentazione delle domande, scaduto l’11 ottobre. Alla chiusura dei termini sono pervenute 17 candidature, tutte acquisite tramite il portale di reclutamento. I candidati risultano “ammessi con riserva”, in attesa delle verifiche puntuali sui requisiti generali e specifici richiesti per l’accesso al profilo professionale.

La commissione concorsuale sarà presieduta dal comandante della Polizia Locale, Vincenzo Manzo, in qualità di membro interno. Ne faranno parte il dirigente Giuseppe Marchitelli e la funzionaria Simonetta Imperiale, già in servizio nel Corpo, mentre le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate all’istruttore Roberto Vigliarolo. In caso di assenza di uno dei componenti o del segretario, è previsto l’intervento del funzionario Giovanni Muscillo in qualità di supplente.

Per la prova di inglese e per l’accertamento delle competenze informatiche – necessari ai fini del riconoscimento della sola idoneità – la commissione sarà integrata da due membri aggiunti: la funzionaria Amalia Penna, dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco, e la funzionaria Marenza Lombardi, dei Servizi informatici.

Il regolamento comunale sul reclutamento e il CCDI fissano anche i compensi per la commissione: per i concorsi riferiti all’area degli “Operatori esperti” è previsto un importo di 250 euro per ciascun componente e per il segretario, con una maggiorazione del 10% per il presidente e una riduzione del 20% per il segretario e per i membri interni; i membri aggiunti per lingua e informatica percepiranno 50 euro per il giorno di presenza alla prova orale. La determinazione impegna, a copertura dei compensi e degli oneri di legge, la somma complessiva di 1.100 euro sul capitolo di bilancio dedicato alle spese per concorsi.

La commissione provvederà ora a esaminare le domande, verificando la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti. Al termine delle prove – pratica e orale – sarà formata la graduatoria definitiva che verrà trasmessa al Servizio Personale per le successive assunzioni a tempo determinato. L’atto richiama inoltre le norme in materia di pari opportunità e di assenza di conflitto di interessi, prevedendo l’invio del provvedimento alla consigliera di parità competente e l’acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità da parte dei componenti.

A cura di Giovanna Tambo.