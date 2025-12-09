Il Comune di Manfredonia fa i conti con il passato e chiude una vertenza che si trascinava da anni sul fronte delle forniture energetiche non pagate. Con una determinazione dirigenziale del 1° dicembre 2025 viene infatti impegnata la somma di 227.233,38 euro per saldare il debito riconosciuto fuori bilancio nei confronti di International Factors Italia S.p.A. (Ifitalia), società cessionaria dei crediti maturati da Edison Energia per la fornitura di energia elettrica e gas al Comune tra il 2012 e il 2014.

La vicenda nasce dal decreto ingiuntivo n. 622/2018 del Tribunale di Foggia, che aveva imposto a Palazzo San Domenico il pagamento delle fatture rimaste insolute, comprensive di interessi moratori e spese legali. Il tentativo del Comune di opporsi al provvedimento non è andato a buon fine: con sentenza n. 2737/2018 lo stesso Tribunale ha rigettato l’opposizione, rendendo definitivo il decreto e confermando il debito in capo all’ente.

Nel frattempo Manfredonia è entrata in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, approvata dal Consiglio comunale tra il 2018 e il 2019, con l’obiettivo di riportare in ordine i conti dell’ente entro il 2027. All’interno di questo percorso la ricognizione dei debiti fuori bilancio è diventata un passaggio obbligato, anche alla luce delle interlocuzioni con la Corte dei Conti. Alcune passività sono state riclassificate come potenziali, ma il debito verso Ifitalia è stato confermato come pienamente riconoscibile ai sensi dell’articolo 194 del Testo unico degli enti locali.

Per evitare ulteriori aggravi di interessi e costi giudiziari, l’amministrazione ha imboccato la strada della transazione. Dopo uno scambio di note tra il legale della società e gli uffici comunali, Ifitalia ha manifestato la disponibilità a chiudere la controversia con il pagamento della sola sorte capitale – i 227.233,38 euro – rinunciando agli interessi di mora e agli ulteriori accessori maturati negli anni, a condizione del versamento in un’unica soluzione e della sottoscrizione di un accordo transattivo non novativo.

L’intesa è stata formalizzata in un accordo tra International Factors Italia S.p.A. e il Comune di Manfredonia, con BFF Bank S.p.A. quale mandataria per l’incasso. Il Comune si impegna a versare l’intero importo entro il 10 dicembre 2025 tramite bonifico, a saldo e stralcio dei crediti riconosciuti dal decreto ingiuntivo e dalla sentenza. In caso di puntuale pagamento, Ifitalia si impegna a non procedere all’esecuzione forzata dei titoli giudiziari e a considerare integralmente soddisfatte le proprie pretese.

Sul piano contabile, la copertura è stata garantita attraverso una serie di variazioni di bilancio approvate nel corso del 2025, attingendo al fondo debiti fuori bilancio e al fondo di riserva, fino a raggiungere la cifra complessiva necessaria. La determinazione dirigenziale dà atto della compatibilità del pagamento con gli stanziamenti del bilancio 2025 e con i vincoli di finanza pubblica, in coerenza con il piano di riequilibrio.

