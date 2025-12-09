Foggia. Indennità di risultato per un funzionario della Cultura: liquidata la performance 2024

Riconosciuta e liquidata l’indennità di risultato 2024 per il funzionario con Elevata Qualificazione (EQ) del Servizio Cultura del Comune di Foggia. Una determinazione dell’Area 10 – Cultura e Partecipate ha disposto il pagamento della quota di performance spettante alla dipendente, titolare di un incarico di responsabilità in qualità di responsabile dell’unità organizzativa “Servizio Cultura, Turismo, Politiche del lavoro e Politiche giovanili”.

L’incarico di EQ, conferito nel 2023 e in vigore fino al 2026, prevede – oltre alla retribuzione di posizione – una componente di retribuzione di risultato legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione (PEG), nel Piano della performance e nel Piano degli obiettivi dell’ente. Per l’anno 2024, la Giunta comunale ha approvato la Relazione sulla performance, successivamente rettificata nel 2025, nella quale sono descritti i risultati conseguiti dalle singole strutture organizzative, compreso il Servizio Cultura.

L’Organismo indipendente di valutazione ha validato sia la Relazione sulla performance sia la successiva rettifica, attestando la correttezza dei dati e delle valutazioni. In base al regolamento comunale sulle posizioni organizzative, il funzionario in questione è stato collocato nella fascia B della retribuzione di risultato, corrispondente al 35% della retribuzione di EQ (12.000 euro annui).

L’importo effettivo spettante viene rideterminato applicando, se necessario, gli sgravi previsti per chi ha già percepito compensi connessi a progetti finanziati da specifiche norme di legge, secondo quanto stabilito dal contratto decentrato integrativo. La determinazione richiama il complesso quadro di atti che sorreggono il provvedimento: dalla costituzione del fondo risorse decentrate 2024 alla Relazione sulla performance, fino agli scambi tra il Servizio del personale e il Servizio finanziario per individuare i capitoli di spesa da utilizzare per la liquidazione delle indennità. Per le EQ, la spesa è suddivisa tra i capitoli dedicati a retribuzione, oneri riflessi e IRAP.

Il dirigente dell’Area 10, Pio D’Errico, dà atto nel provvedimento che le valutazioni delle prestazioni sono state effettuate nel rispetto dei criteri fissati dal contratto collettivo e dal regolamento interno, con riferimento sia alla performance organizzativa del servizio sia alla performance individuale della dipendente. Viene inoltre ribadita l’assenza di conflitti di interesse e il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con la previsione che la documentazione di valutazione sia inserita nei fascicoli individuali del personale e trattata nel solco del PIAO 2025–2027.

A cura di Giovanna Tambo.