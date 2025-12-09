Foggia, prorogato il servizio di apertura e pulizia dei bagni pubblici e dei parchi giochi

Continuerà senza interruzioni, almeno per un altro mese, il servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni pubblici e dei parchi giochi della città di Foggia. Con una determinazione dirigenziale dell’Area 6 – Urbanistica e Lavori Pubblici, il Comune ha concesso una proroga tecnica all’appalto attualmente in corso, affidato alla cooperativa Pentagon Service, in scadenza il 30 novembre 2025.

Il contratto in essere, della durata triennale, era stato sottoscritto nel febbraio 2023 e riguarda un servizio considerato “di pubblica utilità”, essenziale per il decoro urbano e per la fruizione in sicurezza delle aree gioco distribuite nei quartieri cittadini. Alla luce del termine ormai raggiunto e in attesa della conclusione della nuova gara, il dirigente dell’Area 6 ha ritenuto necessario attivare lo strumento della proroga tecnica, previsto dal Codice dei contratti pubblici per evitare interruzioni in servizi essenziali.

La proroga avrà una durata non inferiore a un mese e resterà comunque efficace fino al perfezionamento delle procedure di affidamento del nuovo appalto, mantenendo “gli stessi patti e condizioni” economiche e operative previste dal contratto originario. Nessun nuovo CIG è stato richiesto: il Comune ha richiamato le indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo cui, in caso di proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla nuova aggiudicazione, può essere mantenuto il codice identificativo già in uso.

Prima di formalizzare l’atto, l’amministrazione ha verificato la disponibilità della ditta affidataria a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali. Pentagon Service, con una nota PEC del 26 novembre, ha confermato l’assenso, garantendo la continuità delle prestazioni nei bagni pubblici – compresi quelli del nodo intermodale – e nei parchi giochi.

Sul piano finanziario, la proroga è coperta da risorse già stanziate a bilancio, con fondi disponibili sui capitoli relativi alla manutenzione e pulizia dei bagni e delle aree gioco. Il provvedimento è stato corredato dal visto di regolarità contabile del servizio finanziario e sarà pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni, oltre che sul sito istituzionale del Comune, nel quadro degli obblighi di trasparenza amministrativa.

A cura di Giovanna Tambo.