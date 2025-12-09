Edizione n° 5909

BALLON D'ESSAI

BYRNE // David Byrne torna in Italia nel 2026 con “Who Is The Sky?”
8 Dicembre 2025 - ore  21:34

CALEMBOUR

RISPETTO PER TATIANA // Il cugino di Tatiana: «Avreste preferito trovarla morta». «Merita rispetto»
8 Dicembre 2025 - ore  21:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, prorogato il servizio di apertura e pulizia dei bagni pubblici e dei parchi giochi

PULIZIA Foggia, prorogato il servizio di apertura e pulizia dei bagni pubblici e dei parchi giochi

Continuerà senza interruzioni, almeno per un altro mese, il servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni pubblici e dei parchi giochi

Foggia, prorogato il servizio di apertura e pulizia dei bagni pubblici e dei parchi giochi

Foggia, parco giochi - Fonte Immagine: foggiacittaaperta.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
9 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Continuerà senza interruzioni, almeno per un altro mese, il servizio di apertura, chiusura e pulizia dei bagni pubblici e dei parchi giochi della città di Foggia. Con una determinazione dirigenziale dell’Area 6 – Urbanistica e Lavori Pubblici, il Comune ha concesso una proroga tecnica all’appalto attualmente in corso, affidato alla cooperativa Pentagon Service, in scadenza il 30 novembre 2025.

Il contratto in essere, della durata triennale, era stato sottoscritto nel febbraio 2023 e riguarda un servizio considerato “di pubblica utilità”, essenziale per il decoro urbano e per la fruizione in sicurezza delle aree gioco distribuite nei quartieri cittadini. Alla luce del termine ormai raggiunto e in attesa della conclusione della nuova gara, il dirigente dell’Area 6 ha ritenuto necessario attivare lo strumento della proroga tecnica, previsto dal Codice dei contratti pubblici per evitare interruzioni in servizi essenziali.

La proroga avrà una durata non inferiore a un mese e resterà comunque efficace fino al perfezionamento delle procedure di affidamento del nuovo appalto, mantenendo “gli stessi patti e condizioni” economiche e operative previste dal contratto originario. Nessun nuovo CIG è stato richiesto: il Comune ha richiamato le indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo cui, in caso di proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla nuova aggiudicazione, può essere mantenuto il codice identificativo già in uso.

Prima di formalizzare l’atto, l’amministrazione ha verificato la disponibilità della ditta affidataria a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali. Pentagon Service, con una nota PEC del 26 novembre, ha confermato l’assenso, garantendo la continuità delle prestazioni nei bagni pubblici – compresi quelli del nodo intermodale – e nei parchi giochi.

Sul piano finanziario, la proroga è coperta da risorse già stanziate a bilancio, con fondi disponibili sui capitoli relativi alla manutenzione e pulizia dei bagni e delle aree gioco. Il provvedimento è stato corredato dal visto di regolarità contabile del servizio finanziario e sarà pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni, oltre che sul sito istituzionale del Comune, nel quadro degli obblighi di trasparenza amministrativa.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO