Un corridoio della scuola che conduce alla palestra, lo stesso spazio attraversato ogni giorno dagli studenti che lui ha formato per anni. È qui che, questa mattina, all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Blaise Pascal” di Foggia, è stato inaugurato il murale dedicato al professor Giuseppe Antonio “Pino” Tauro, storico docente di Scienze Motorie e figura amatissima della pallavolo in Capitanata.

L’opera, firmata dall’artista foggiano Vito Moreno, accoglie chi entra nel settore sportivo dell’istituto con una grande immagine colorata che ritrae Tauro in abbigliamento da allenatore, sorridente e immerso nella dimensione che più lo rappresentava: il campo, il movimento, la vita di squadra. A completare il dipinto, una frase scelta dagli studenti che suona come un passaggio di testimone: «Ogni muro una rete, ogni cielo un campo: continuerai a giocare attraverso di noi». Una dedica semplice ma potentissima, che racconta l’impatto umano e professionale del professore.

All’inaugurazione hanno partecipato la famiglia del docente, la dirigente scolastica Giulia Rosa Trimboli, colleghi, ex studenti, amici e naturalmente l’autore dell’opera. La preside ha ricordato con commozione come l’iniziativa sia nata direttamente dagli alunni, desiderosi di lasciare un segno tangibile del loro affetto. Il progetto, inizialmente autofinanziato, è poi diventato un impegno condiviso dall’intero istituto.

Uno dei momenti più intensi della mattinata è stata la consegna alla moglie del professore, Grazia, di una lettera firmata dalla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, che di Tauro è stata collega e amica. Subito dopo, sulla porta della palestra è stata scoperta una targa commemorativa accompagnata da una benedizione, mentre gli studenti hanno proiettato un video-omaggio con immagini e ricordi del professore, riempiendo l’ambiente di un silenzio partecipe e riconoscente.

Il murale non rappresenta solo un gesto artistico: è un simbolo dell’eredità che Pino Tauro ha lasciato in decenni di attività sportiva e didattica, tra Foggia, Cerignola e Manfredonia. Un allenatore, un insegnante, un punto fermo per generazioni di ragazzi che in lui hanno trovato una guida capace di trasmettere disciplina e passione, ma anche valori umani profondi.

Ora quel sorriso, impresso sulla parete del Pascal, continuerà ad accompagnare studenti e atleti, ricordando ogni giorno che lo sport è prima di tutto condivisione, impegno e rispetto. Un modo per mantenere vivo il legame con un docente che, anche dopo l’ultima campanella, continua idealmente a dare il suo contributo.

Fonte: FoggiaToday

