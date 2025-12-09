Edizione n° 5910

BALLON D'ESSAI

PICCOLI COMUNI // Monti Dauni. Allarme Piccoli Comuni: “Non lasciateci morire”
9 Dicembre 2025 - ore  12:47

CALEMBOUR

DRAMMA INCIDENTI // Auto incidentate in Puglia: oltre 15.200 veicoli coinvolti, Bari e Lecce le province più colpite
9 Dicembre 2025 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Fondo delle risorse decentrate 2025: in Provincia di Foggia 3 milioni per il salario accessorio

RISORSE Fondo delle risorse decentrate 2025: in Provincia di Foggia 3 milioni per il salario accessorio

La Provincia di Foggia ha definito il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente relativo al 2025

Crisi politica in Provincia, Noi Moderati attacca Nobiletti: "Gestione dispotica al capolinea"

NOBILETTI - PH enzo maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
9 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

La Provincia di Foggia ha definito il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente relativo al 2025, dando attuazione all’articolo 79 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Risorse Umane Giuseppe Diella, costituisce formalmente il fondo, distinguendo tra parte stabile e parte variabile, e verificando il rispetto dei rigidi vincoli nazionali sul trattamento accessorio.

L’ammontare complessivo del fondo, prima delle decurtazioni, raggiunge i 4.572.313,21 euro, frutto sia delle quote storiche consolidate sia di nuovi incrementi contrattuali e normativi, comprese le risorse per differenziali economici, riclassificazioni e incentivi tecnici legati a specifiche funzioni (dalla viabilità alle politiche sociali).

Su questo totale gravano però tre pesanti tagli: la riduzione “storica” introdotta dalla legge di stabilità 2014 (561.636,50 euro), la riduzione collegata al trasferimento del personale dei Centri per l’impiego (532.748,01 euro) e una ulteriore decurtazione di 456.809 euro necessaria per rispettare il tetto fissato dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 sul complesso del salario accessorio.

Il risultato finale è un fondo effettivamente utilizzabile pari a 3.021.119,70 euro, che rappresenta la base economica per la contrattazione decentrata integrativa 2025. Di questa cifra, una parte importante è vincolata a istituti già consolidati – progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto, compensi per specifiche funzioni – mentre la quota realmente negoziabile viene stimata in 947.223,57 euro al netto degli oneri riflessi e dell’Irap.

La determinazione conferma inoltre che il fondo rispetta i limiti complessivi di spesa del personale previsti dalla legge 296/2006 e dalla normativa contabile armonizzata, come certificato dal Settore Finanziario. Un passaggio non solo tecnico: senza tale certificazione, infatti, qualsiasi accordo decentrato sarebbe esposto al rischio di rilievi da parte degli organi di controllo e della Corte dei conti.

Il provvedimento verrà ora trasmesso alle organizzazioni sindacali e alla RSU per l’avvio del confronto sulla distribuzione delle risorse, in particolare su produttività, indennità e misure di valorizzazione del personale. La partita, come sempre, si giocherà sull’equilibrio tra vincoli di finanza pubblica e bisogno di riconoscere il lavoro di chi manda avanti, ogni giorno, la macchina amministrativa di Palazzo Dogana.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO