Fondo di solidarietà comunale. Di Pumpo Torremaggiore è Comune virtuoso

Torremaggiore si conferma un esempio di buona amministrazione e di attenzione al sociale. Il Ministero dell’Interno ha certificato che il Comune ha raggiunto tutti gli obiettivi e i livelli essenziali delle prestazioni previsti per il 2024 nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC), riconoscendolo come Comune virtuoso.

Il Fondo di solidarietà comunale è uno strumento chiave per assicurare una distribuzione equa delle risorse tra i diversi territori del Paese, mirando a ridurre le disparità e potenziare i servizi a favore dei cittadini. La normativa prevede controlli stringenti sull’utilizzo dei fondi, destinati in particolare al rafforzamento dei servizi sociali, allo sviluppo degli asili nido e al trasporto scolastico per studenti con disabilità.

Obiettivi raggiunti e buone pratiche

Torremaggiore ha centrato pienamente i traguardi fissati nelle tre aree principali di intervento, distinguendosi per l’efficienza e la qualità dei servizi offerti. Un risultato che, secondo il sindaco Emilio Di Pumpo, “testimonia ancora una volta la bontà del lavoro svolto dall’amministrazione comunale, sempre orientata al benessere delle famiglie e alla crescita della comunità”.

Il ringraziamento del sindaco

Il primo cittadino ha voluto esprimere un sentito ringraziamento “agli uffici delle Politiche Sociali e a tutta la tecnostruttura comunale”, sottolineando come il successo sia frutto di un lavoro di squadra, fondato su competenza, impegno e capacità di collaborazione.

Uno sguardo al futuro

“Continueremo su questa strada – ha dichiarato Di Pumpo – per costruire un futuro sempre più inclusivo, giusto e solidale per Torremaggiore”.

Un riconoscimento, dunque, che premia una visione amministrativa attenta ai bisogni del territorio e al valore della coesione sociale.