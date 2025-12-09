Edizione n° 5910

BALLON D'ESSAI

PICCOLI COMUNI // Monti Dauni. Allarme Piccoli Comuni: “Non lasciateci morire”
9 Dicembre 2025 - ore  12:47

CALEMBOUR

DRAMMA INCIDENTI // Auto incidentate in Puglia: oltre 15.200 veicoli coinvolti, Bari e Lecce le province più colpite
9 Dicembre 2025 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Fondo di solidarietà comunale. Di Pumpo: “Torremaggiore è Comune virtuoso”

DI PUMPO Fondo di solidarietà comunale. Di Pumpo: “Torremaggiore è Comune virtuoso”

Il Fondo di solidarietà comunale è uno strumento chiave per assicurare una distribuzione equa delle risorse tra i diversi territori del Paese

Fondo di solidarietà comunale. Di Pumpo Torremaggiore è Comune virtuoso

Fondo di solidarietà comunale. Di Pumpo Torremaggiore è Comune virtuoso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Dicembre 2025
Politica // San Severo //

Torremaggiore si conferma un esempio di buona amministrazione e di attenzione al sociale. Il Ministero dell’Interno ha certificato che il Comune ha raggiunto tutti gli obiettivi e i livelli essenziali delle prestazioni previsti per il 2024 nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC), riconoscendolo come Comune virtuoso.

Il Fondo di solidarietà comunale è uno strumento chiave per assicurare una distribuzione equa delle risorse tra i diversi territori del Paese, mirando a ridurre le disparità e potenziare i servizi a favore dei cittadini. La normativa prevede controlli stringenti sull’utilizzo dei fondi, destinati in particolare al rafforzamento dei servizi sociali, allo sviluppo degli asili nido e al trasporto scolastico per studenti con disabilità.

Obiettivi raggiunti e buone pratiche

Torremaggiore ha centrato pienamente i traguardi fissati nelle tre aree principali di intervento, distinguendosi per l’efficienza e la qualità dei servizi offerti. Un risultato che, secondo il sindaco Emilio Di Pumpo, “testimonia ancora una volta la bontà del lavoro svolto dall’amministrazione comunale, sempre orientata al benessere delle famiglie e alla crescita della comunità”.

Il ringraziamento del sindaco

Il primo cittadino ha voluto esprimere un sentito ringraziamento “agli uffici delle Politiche Sociali e a tutta la tecnostruttura comunale”, sottolineando come il successo sia frutto di un lavoro di squadra, fondato su competenza, impegno e capacità di collaborazione.

Uno sguardo al futuro

“Continueremo su questa strada – ha dichiarato Di Pumpo – per costruire un futuro sempre più inclusivo, giusto e solidale per Torremaggiore”.
Un riconoscimento, dunque, che premia una visione amministrativa attenta ai bisogni del territorio e al valore della coesione sociale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO