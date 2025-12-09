Nell’ambito osteomuscolare, analizzato con sei indicatori, delle 231 strutture che hanno raggiunto un livello “molto alto”, 126 sono state valutate per almeno cinque parametri. Anche in questo caso, la concentrazione maggiore si registra al Nord.

Una nota positiva arriva dall’innovazione tecnologica: aumenta l’approccio mininvasivo in chirurgia, che espone i pazienti a minori complicanze come le infezioni. Anche la robotica trova sempre più spazio, soprattutto in ambito urologico, dove si superano percentuali dell’80% con il superamento dell’approccio chirurgico tradizionale “open”.

Il bilancio del ministro Schillaci “I dati confermano un principio fondamentale: quando il sistema opera con standard nazionali basati su riferimenti normativi precisi e con strumenti efficaci di monitoraggio, il sistema globalmente migliora”, ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci presentando i risultati. Il ministro ha evidenziato i progressi nell’oncologia: la chirurgia della mammella è passata dal 72% nel 2015 al 90% nel 2024, il tumore del polmone dal 69% all’83%, quello della prostata dal 63% all’82%.

“Sono stati garantiti maggiore qualità e sicurezza delle cure grazie alla concentrazione degli interventi a maggiore complessità in strutture qualificate”, ha sottolineato Schillaci, riconoscendo però che “permane un significativo divario Nord-Sud” soprattutto per gli interventi oncologici complessi come il tumore del pancreas (solo il 28% in centri ad alto volume) e del retto.