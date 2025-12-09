Il Centro Trapianti di Rene del Policlinico di Foggia celebra un anno di attività: 23 trapianti eseguiti. Un traguardo di eccellenza condiviso con pazienti e famiglie

Foggia, 9 dicembre 2025 – Un anno di attività, 23 trapianti di rene eseguiti, decine di vite restituite alla speranza. Il Centro Trapianti di Rene del Policlinico di Foggia celebra domani, 10 dicembre, alle ore 11.00, presso la Sala riunioni del Centro Trapianti (Via Napoli – Palazzo di Vetro – II° piano) il primo anno di attività dopo la ripresa operativa, condividendo questo importante traguardo con i veri protagonisti del percorso: i pazienti trapiantati e le loro famiglie.

Un risultato straordinario che rappresenta un vero modello virtuoso di sanità pubblica, reso possibile grazie all’attività del Centro Trapianti di Rene del Policlinico di Foggia, coordinato dal dott. Gaetano Palella, e alla sinergia altamente qualificata con la Struttura Complessa di Urologia, diretta dal professor Giuseppe Carrieri, e con la Struttura Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, diretta dal professor Giovanni Stallone.

Determinante, in questo percorso, è stata anche la direzione strategica del Policlinico di Foggia, nella figura del Commissario Straordinario dott. Giuseppe Pasqualone, che ha creduto e investito con convinzione in questa importantissima progettualità sanitaria.

All’incontro celebrativo prenderanno parte:

il prof. Giuseppe Carrieri, Direttore della Struttura Complessa di Urologia del Policlinico di Foggia e Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia

il dott. Giuseppe Pasqualone, Commissario Straordinario del Policlinico di Foggia

il dott. Gaetano Palella, Coordinatore del Centro Trapianti di Rene del Policlinico di Foggia

il prof. Giovanni Stallone, Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto

la prof.ssa Barbara Infante, Professore associato di Nefrologia dell’Università di Foggia

La giornata non rappresenta soltanto un momento di bilancio, ma soprattutto un’occasione di condivisione e riconoscenza rivolta a tutti coloro che ogni giorno rendono possibile questo risultato: medici, infermieri, operatori sanitari, ricercatori e, soprattutto, le famiglie dei donatori, autentiche protagoniste di un gesto di altissimo valore etico e sociale.

L’iniziativa si pone inoltre l’ulteriore e fondamentale obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della donazione degli organi, un atto di profonda solidarietà che consente a tanti pazienti di riappropriarsi della propria vita, della propria autonomia e del proprio futuro. Ogni trapianto è il frutto di una scelta d’amore che trasforma la fine in un nuovo inizio.

La cultura della donazione rappresenta uno dei pilastri della sanità moderna: un atto silenzioso ma potentissimo con cui le famiglie di persone decedute scelgono di donare vita ad altri, costruendo un ponte tra la perdita e la rinascita, tra il dolore e la speranza.

Il primo anno di attività del Centro Trapianti di Rene del Policlinico di Foggia testimonia come visione, competenze, integrazione tra specialità, sinergia tra Universitàe Policlinico possano generare eccellenza, offrendo al territorio una risposta concreta e altamente qualificata ai bisogni di salute dei cittadini.