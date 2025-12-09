Manfredonia accende il Natale: successo per la prima di "Natale in Marina"

MANFREDONIA (Fg) – Oltre duemila visitatori hanno partecipato lunedì 8 dicembre all’inaugurazione di “Natale in Marina”, l’evento che anima il Porto Turistico di Manfredonia fino al 6 gennaio 2026. La serata ha registrato il tutto esaurito nei ristoranti e nei locali, con famiglie e giovani provenienti da tutta la provincia di Foggia che hanno affollato i viali sul mare, godendosi musica, luci, mercatini natalizi e pista di pattinaggio.

L’iniziativa, promossa da Marketing Movers in collaborazione con esercenti, sponsor e GESPO Srl, ha conquistato il pubblico anche sui social, con foto e video che hanno raccontato la magia dell’evento. Gli organizzatori annunciano che il calendario completo degli appuntamenti sarà reso ufficiale a breve, con numerose sorprese ancora in programma.

Tra le attrazioni più apprezzate, i mercatini con le casette di legno, le idee regalo e i sapori della tradizione, le installazioni artistiche luminose che hanno incantato grandi e piccoli, diventando scenari perfetti per selfie e fotografie. La pista di pattinaggio ha richiamato molte famiglie, confermandosi come uno dei punti forti della manifestazione.

“Natale in Marina vuole valorizzare Manfredonia come città di arte, storia, cultura e sapori, integrando e ampliando l’offerta natalizia”, spiegano gli organizzatori. Il Porto Turistico Marina del Gargano, moderno e accogliente, con aree parcheggio e servizi completi, diventa così un punto di riferimento per turisti e residenti, offrendo eventi culturali, esperienziali e appuntamenti legati alla nautica.

L’obiettivo è rendere il porto un vero e proprio avamposto del territorio, mettendo in risalto tutte le potenzialità e l’unicità di Manfredonia e del Gargano.