Manfredonia: il Comune centra un risultato storico con le alienazioni immobiliari

L’Amministrazione comunale di Manfredonia annuncia il successo della fase di gara per l’alienazione di una parte del patrimonio immobiliare prevista per il 2025, con offerte significativamente superiori alle stime iniziali del Piano delle alienazioni approvato lo scorso dicembre.

“Pur rispettando la procedura in corso e in attesa delle verifiche istruttorie previste dalla normativa, è già possibile evidenziare il notevole valore economico generato dalle offerte, superiore sia alla base d’asta che alle previsioni contenute nel bilancio comunale”, ha dichiarato l’assessora al Bilancio, Cecilia Simone.

Questo risultato rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di riequilibrio finanziario dell’Ente, contribuendo a rafforzare la credibilità del Comune verso i creditori, consolidare la tenuta del bilancio e creare nuovi margini per investimenti e gestione dei servizi.

Il buon esito della procedura è frutto di un lavoro congiunto tra l’Amministrazione, l’Assessorato al Bilancio e al Patrimonio e la tecnostruttura comunale, che hanno seguito con rigore tecnico e continuità amministrativa l’obiettivo di valorizzare il patrimonio comunale come risorsa attiva per tutta la comunità.

La prossima fase riguarda le verifiche dei requisiti e la stipula degli atti definitivi di compravendita. Al termine del procedimento, saranno resi noti i dati ufficiali e aggiornati gli strumenti di programmazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente.

“Questo risultato conferma il valore del lavoro metodico, della capacità amministrativa e della fiducia nel futuro di Manfredonia, un obiettivo che appartiene a tutta la città”, ha concluso l’Amministrazione comunale.