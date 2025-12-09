Manfredonia, incarichi esterni da 120mila euro. Galli: «Scelte urbanistiche senza visione unitaria»

Incarichi tecnici esterni per quasi 120mila euro, affidati direttamente dal Comune di Manfredonia a professionisti non locali, con un ribasso definito «irrisorio».

A sollevare il caso è Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia, già candidato al Consiglio regionale della Puglia, che punta il dito contro le recenti scelte dell’amministrazione in materia di pianificazione urbanistica e gestione delle risorse pubbliche.

Secondo quanto denuncia Galli, negli ultimi giorni il Comune avrebbe affidato, tramite procedura diretta, servizi tecnici per un importo complessivo di 119.267,20 euro. «Non si tratta di briciole – sottolinea – ma di quasi centoventimila euro appartenenti all’intera comunità».

L’attenzione del candidato si concentra soprattutto sulla dinamica delle offerte economiche presentate dai professionisti selezionati. Alla richiesta del 6 novembre, riferisce Galli, i tecnici individuati – tutti esterni e non provenienti da Manfredonia – avrebbero risposto dopo cinque giorni, formulando un ribasso complessivo di appena 55,76 euro. Una riduzione simbolica, che l’esponente politico definisce con ironia “da commedia all’italiana”, richiamando le celebri battute di Lino Banfi.

Gli incarichi riguardano l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG), uno strumento urbanistico che, ricorda Galli, risale addirittura al 1998. A questo si aggiunge l’elaborazione di varianti puntuali per il cosiddetto “fronte mare” – l’area compresa tra il lungomare del Sole e viale Di Vittorio – nonché interventi sul consumo di suolo e sul recupero del centro storico.

Scelte tecniche che, nella visione di Galli, hanno un impatto potenzialmente profondo sull’assetto urbano della città, incidendo su un impianto regolatore concepito ventotto anni fa e, a suo dire, ormai inadeguato alle esigenze attuali. «Non stiamo parlando di ritocchi marginali – osserva – ma di decisioni destinate a ridisegnare i quartieri, la costa, il centro antico, con effetti duraturi sulla qualità della vita dei cittadini».

Da qui la critica alla logica che avrebbe guidato l’azione amministrativa: interventi parziali, frammentati, affidati a soggetti esterni, senza un disegno organico complessivo. «La nostra comunità – afferma Galli – merita un quadro armonico d’insieme, non pezze cucite su un vestito ormai logoro».

Per il candidato al Consiglio regionale, la strada maestra dovrebbe essere un’altra: la redazione di un nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento introdotto dalla legge regionale pugliese del 2001 per superare i vecchi PRG. «È da oltre vent’anni – rileva – che il legislatore regionale chiede ai Comuni di aggiornare la propria visione di sviluppo. Continuare a intervenire con varianti su un piano degli anni Novanta significa rinviare ancora una volta l’assunzione di responsabilità politiche e progettuali di lungo periodo».

Galli lega il tema urbanistico a una riflessione più ampia sullo sviluppo socio-economico della città. A suo giudizio, lo sviluppo omogeneo del tessuto urbano richiede un ripensamento profondo dei criteri con cui si è costruito finora: densità edilizia, consumo di suolo, rapporto tra aree residenziali, servizi e spazi pubblici, accessibilità del fronte mare e valorizzazione del centro storico. «Manfredonia – sostiene – deve diventare una città accogliente, capace di generare benessere diffuso, non solo opportunità concentrate nelle mani di pochi».

La contestazione sugli incarichi esterni non si limita quindi al piano economico, pur rilevante, ma investe la visione stessa di città: chi la progetta, con quale metodo, in base a quali obiettivi e con quale coinvolgimento della comunità. Galli, infatti, invoca maggiore trasparenza e partecipazione, chiedendo che decisioni così rilevanti «non vengano confezionate in modo tecnicistico e calate dall’alto, ma discusse apertamente con cittadini, categorie professionali e corpi intermedi».

In conclusione, il candidato al Consiglio regionale utilizza il caso dei 119mila euro di incarichi esterni come paradigma di un modo di amministrare che giudica superato: «Non bastano atti formali e varianti puntuali per governare una città complessa. Serve un progetto unitario, chiaro e condiviso. È da lì che bisogna ripartire, se vogliamo che le risorse pubbliche siano davvero al servizio dell’intera collettività».