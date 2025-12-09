Edizione n° 5910

PICCOLI COMUNI // Monti Dauni. Allarme Piccoli Comuni: “Non lasciateci morire”
9 Dicembre 2025 - ore  12:47

DRAMMA INCIDENTI // Auto incidentate in Puglia: oltre 15.200 veicoli coinvolti, Bari e Lecce le province più colpite
9 Dicembre 2025 - ore  11:27

Manfredonia. Sciopero nazionale il 10 dicembre: A.S.E. garantisce solo i servizi minimi essenziali

SCIOPERO Manfredonia. Sciopero nazionale il 10 dicembre: A.S.E. garantisce solo i servizi minimi essenziali

Le segreterie provinciali di FP CGIL, FIT CISL, UILTrasporti e FIADEL hanno confermato l’adesione allo sciopero nazionale

Manfredonia. Sciopero nazionale il 10 dicembre: A.S.E. garantisce solo i servizi minimi essenziali

Raccolta rifiuti Manfredonia - Fonte Immagine: asemanfredonia.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
9 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 5 dicembre 2025 – Le segreterie provinciali di FP CGIL, FIT CISL, UILTrasporti e FIADEL hanno confermato l’adesione allo sciopero nazionale proclamato dalle rispettive federazioni per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025. La mobilitazione, già annunciata con una nota del 27 ottobre, rappresenta la seconda iniziativa di protesta volta a coinvolgere tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale che applicano il CCNL dei Servizi Ambientali del 18 maggio 2025.

In occasione dello sciopero, l’Azienda Servizi Ecologici (A.S.E.) di Manfredonia assicurerà esclusivamente le prestazioni minime indispensabili, così come previsto dalla normativa vigente sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Servizi garantiti durante lo sciopero
Secondo quanto riportato nell’avviso diramato dall’azienda, saranno garantiti:

  • Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati presso:
    scuole, ospedali, case di cura, ospizi, orfanotrofi e stazione ferroviaria.
  • Spazzamento, raccolta e lavaggio dei mercati.
  • Raccolta delle siringhe abbandonate.
  • Interventi di disinfestazione e derattizzazione.
  • Servizi di disinfezione urgenti, su segnalazione dell’autorità sanitaria.

Smaltimento in discarica nei casi di necessità.
L’azienda raccomanda inoltre alla cittadinanza di non depositare rifiuti nella giornata dello sciopero, per evitare disagi igienici efacilitare il ritorno alla normalità nelle 48 ore successive.

L’appello dell’A.S.E.
L’Amministratore Unico, Marcello Danisi, ha firmato l’avviso rivolgendosi alla popolazione con un invito alla collaborazione: «L’astensione dal conferimento dei rifiuti – sottolinea – permetterà di contenere i disagi e di ripristinare il servizio regolare nel più breve tempo possibile».

A cura di Michele Solatia.

