Martina, giovane compositrice di 17 anni originaria di Monte Sant’Angelo, debutta con il suo primo singolo “Caos e Silenzio”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano segna l’inizio del suo percorso artistico, mettendo in luce una scrittura intensa e un sound moderno, curato in ogni dettaglio. Martina ha già composto diversi altri brani, che saranno presentati nei prossimi mesi, confermando il suo talento emergente.

Composto interamente da Martina con la collaborazione dei musicisti Bernardo Bisceglia e Luigi Pagliara, “Caos e Silenzio” racconta l’incontro tra due anime opposte: lui, quiete e protezione; lei, istinto e tempesta. Due mondi che si sfiorano, si scontrano e imparano a unirsi, mentre la protagonista scopre una nuova vulnerabilità: non teme più di essere ferita, ma di ferire chi ama.

La produzione valorizza ogni passaggio emotivo, alternando atmosfere intime a momenti più intensi, accompagnando l’ascoltatore dentro la storia senza mai sovrastarla.

È online anche il videoclip ufficiale, diretto e prodotto da Niki dell’Anno: un racconto visivo essenziale, carico di simboli e immagini evocative, pensato per amplificare le sensazioni del brano e offrire una lettura visiva delicata e coinvolgente.

“‘Caos e Silenzio’ è il mio modo di trasformare emozioni e storie in musica”, spiega Martina. “Ogni nota e ogni parola raccontano esperienze e sensazioni che spero possano arrivare a chi ascolta. Questo singolo è solo l’inizio di un percorso che voglio condividere con il pubblico: ogni ascoltatore è per me una finestra sul mondo e un passo verso i miei sogni”.

L’artista anticipa che nei prossimi mesi pubblicherà altri brani, frutto di un lavoro intenso e appassionato. “Sto preparando nuove canzoni che esplorano diverse sfumature emotive e sonore”, racconta Martina. “Voglio offrire al pubblico un viaggio musicale vario e coinvolgente, dove ognuno possa trovare qualcosa che lo tocchi e lo faccia emozionare”.

Ascolta il singolo: https://open.spotify.com/track/3Ck0LLkvXdyfOhqvU6oeFZ?si=rL_alpJSSQO6JuGz2nKSrg

Guarda il videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=uUixKRLsJJc