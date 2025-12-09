Edizione n° 5910

BALLON D'ESSAI

PICCOLI COMUNI // Monti Dauni. Allarme Piccoli Comuni: “Non lasciateci morire”
9 Dicembre 2025 - ore  12:47

CALEMBOUR

DRAMMA INCIDENTI // Auto incidentate in Puglia: oltre 15.200 veicoli coinvolti, Bari e Lecce le province più colpite
9 Dicembre 2025 - ore  11:27

Home // Prima pagina // Morte David Rossi. “La pista è quella dell’omicidio”

"FERITE PROVOCATE"? Morte David Rossi. “La pista è quella dell’omicidio”

La relazione della Commissione parlamentare

Nel riquadro David Rossi, ph corriere fiorentino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Dicembre 2025
Prima pagina //

Fonte: TgCom24.com. La Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, ha reso noti nuovi elementi che sembrano modificare radicalmente l’interpretazione del caso.
Secondo quanto riferito dal presidente Gianluca Vinci, la direzione delle indagini si sta consolidando verso l’ipotesi di omicidio, o comunque di “omicidio come conseguenza di altro reato”.

Gli approfondimenti tecnici sono stati illustrati dal tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi, incaricati di riesaminare la dinamica della caduta, la resistenza del cinturino dell’orologio di Rossi e soprattutto le lesioni riscontrate sul polso sinistro.

Gregori ha dichiarato che “il dato certo è che quando Rossi è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro, appeso al balcone”. Le ferite individuate, insieme alla caduta separata della cassa dell’orologio e del cinturino, indicherebbero un’azione violenta incompatibile con un gesto autolesionistico.

Vinci: “Le lesioni sono state create, non accidentali”

Il presidente Vinci ha sottolineato che al momento dell’ingresso in banca, il 6 marzo 2013, Rossi non presentava alcuna ferita. Al contrario, al momento del ritrovamento il suo polso sinistro mostrava tre lesioni sanguinolente in corrispondenza della zona dove si trovava l’orologio.

Il riesame del filmato di sorveglianza, secondo la Commissione, confermerebbe che: la cassa dell’orologio cade prima a terra, il cinturino precipita successivamente, Rossi invece arriva al suolo con il polso già lacerato, in modo non compatibile con un trauma da impatto.

Vinci non esclude che le ferite possano essere state provocate “in maniera estorsiva”, come risultato di un tentativo di intimidirlo esponendolo fuori dalla finestra, prima di lasciarlo andare nel vuoto. In ogni caso – ribadisce il presidente – “si può parlare di omicidio”.

La perizia si basa anche su un nuovo sopralluogo nel vicolo dove il corpo di Rossi fu trovato senza vita. Secondo gli esperti, la configurazione dell’ambiente e le nuove valutazioni biomeccaniche renderebbero improbabile la tesi del suicidio, già in passato oggetto di contestazioni e dubbi.

Gregori parla di una dinamica chiara: “Era appeso al balcone con qualcuno che lo sorreggeva. Le lesioni e il distacco dell’orologio sono la conseguenza di quella presa sul polso”.

Lo riporta il tgcom24.com.

LASCIA UN COMMENTO