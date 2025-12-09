Nuovo palazzetto dello sport a Manfredonia: via libera al secondo subappalto sugli impianti termici

Prosegue il cantiere del nuovo impianto sportivo polivalente indoor che sorgerà nel comparto CA9 del PRG di Manfredonia, all’angolo tra viale Mediterraneo e viale Gen. Umberto Nobile, finanziato con risorse del PNRR nell’ambito della Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”. Con una determinazione del 5 dicembre 2025, il Comune ha autorizzato un nuovo subappalto per una parte delle lavorazioni impiantistiche.

L’opera, dal valore complessivo di 2,5 milioni di euro, è stata ammessa a finanziamento dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport a seguito dell’avviso pubblico del 2022 rivolto ai Comuni capoluogo e ai centri sopra determinate soglie demografiche. L’intervento prevede la costruzione di un moderno impianto indoor destinato a ospitare diverse discipline sportive di squadra e attività inclusive, con l’obiettivo di riqualificare un’area di espansione urbana e offrire nuovi spazi ai giovani e alle associazioni del territorio.

Dopo l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità e l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune ha scelto la formula dell’appalto integrato, aggiudicato alla società Cosmic Impianti Srl tramite procedura negoziata. Il contratto, sottoscritto nel novembre 2024, comprende sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori, con un importo di gara di circa 1,86 milioni di euro, al netto del ribasso offerto.

Nel corso del 2025 il cantiere ha già registrato passaggi chiave: la consegna lavori, la liquidazione dell’anticipazione all’impresa, e due stati di avanzamento (SAL 1 e SAL 2) per complessivi oltre 750 mila euro di opere eseguite. È stato inoltre autorizzato un primo subappalto per lavorazioni nella categoria OG1 (opere edili) a favore della società Puglia Legnami S.r.l., a conferma della complessità tecnica dell’intervento.

Con l’ultima determinazione, l’amministrazione dà ora il via libera a un secondo subappalto, questa volta concentrato sugli impianti termici dell’area spogliatoi, rientranti nella categoria OG11. Le lavorazioni, del valore di 40.000 euro comprensivi di 2.000 euro di oneri per la sicurezza, saranno eseguite dalla Teknoservice S.r.l., con sede a San Severo, individuata dall’appaltatore principale. La richiesta di autorizzazione è stata corredata da contratto di subappalto e da tutta la documentazione di rito (dichiarazioni antimafia, DURC, piano operativo di sicurezza, visure), esaminata dagli uffici comunali.

Il provvedimento precisa che l’autorizzazione al subappalto non modifica il quadro economico complessivo dell’opera né gli impegni già assunti con il PNRR. Il Comune mantiene il ruolo di stazione appaltante e di soggetto responsabile del rispetto delle regole in materia di trasparenza, tracciabilità e sicurezza sul lavoro, mentre l’impresa aggiudicataria resta pienamente responsabile dell’esecuzione complessiva dei lavori.

A cura di Michele Solatia.