Padre Broccato e la forza della carità: “Qui l’insegnamento di Padre Pio è vivo”

Nella chiesa di San Pio, a San Giovanni Rotondo, una serata di musica e solidarietà ha riunito fedeli, volontari e rappresentanti del mondo associativo ed economico del territorio, nel segno dell’insegnamento di Padre Pio e della sua carità “concreta”, vissuta e testimoniata nei luoghi stessi in cui il frate cappuccino ha speso la sua vita.

A margine dell’evento, abbiamo raccolto le parole di padre Aldo Broccato, rettore del santuario di San Pio, che ha sottolineato come iniziative di questo tipo non siano semplici appuntamenti culturali, ma continuazione viva dell’eredità spirituale lasciata dal Santo di Pietrelcina.

«Siamo nel luogo dove lui ha vissuto e dove ha testimoniato la sua carità – ricorda padre Aldo –. Già questo dà un significato particolare a una manifestazione che coniuga musica e solidarietà». Il religioso evidenzia come la serata abbia avuto un forte valore simbolico ma anche pratico, perché frutto di una collaborazione concreta: «È stata un’iniziativa che ha portato a collaborare un istituto bancario con le varie Caritas delle diocesi della Capitanata. Credo che ci sia molta concretezza anche in questo».

Il riferimento è al legame profondo tra il territorio e l’eredità di Padre Pio, che non si esaurisce nel culto personale ma si traduce in opere, strutture e attività quotidiane. «Qui a San Giovanni Rotondo – aggiunge il rettore – molte iniziative vengono fatte proprio perché Padre Pio ha lasciato un’eredità di carità. C’è Casa Sollievo della Sofferenza, ci sono tante realtà che operano nel suo nome».

Un patrimonio, quello della solidarietà, che secondo padre Aldo è sentito in modo particolare dalla comunità locale: «I sangiovannesi, che sono un po’ i “soci” di questo istituto bancario, avvertono l’esigenza di portare avanti questa eredità spirituale di Padre Pio. E noi ne siamo particolarmente compiaciuti».

La serata, scandita da momenti musicali e testimonianze, ha così assunto il valore di un ponte tra fede, cultura e impegno sociale, mostrando come la carità possa assumere forme diverse ma rimanere sempre ancorata alla concretezza: ascolto, sostegno alle famiglie in difficoltà, attenzione alle fragilità vecchie e nuove del territorio.

Guardando alle prossime festività natalizie, padre Aldo Broccato affida infine un augurio che va oltre il semplice clima di festa: «Spero che siano festività che non solo ci fanno godere della bellezza del Natale, ma che ci permettano di sperare in un mondo di pace, di giustizia e di solidarietà».

Un invito, quello del rettore, a vivere il Natale non come una parentesi consumistica, ma come occasione per riscoprire il valore della vicinanza agli ultimi, nel solco tracciato da Padre Pio: una carità che non si limita alle parole, ma si fa gesto, scelta, responsabilità condivisa.

La chiesa di San Pio, gremita per l’evento, conferma ancora una volta il ruolo di San Giovanni Rotondo come luogo in cui la devozione si intreccia con l’impegno sociale. Un territorio che, facendo leva sulle sue radici spirituali e sul messaggio del suo santo più amato, prova a costruire, giorno dopo giorno, quella “civiltà della carità” a cui Padre Pio ha dedicato l’intera esistenza.

A cura di Stefania Consiglia Troiano.