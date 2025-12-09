Pazienti considerati numeri, “smistati” nei centri di dialisi privati come fossero merce, in cambio di soldi e favori. È il quadro che emerge dall’inchiesta sulla corruzione che ha portato agli arresti domiciliari Roberto Palumbo, primario di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, e coinvolto altre tredici persone fra medici e imprenditori della sanità. Sei i centri privati finiti nel mirino, con un giro di denaro e benefit che, secondo gli inquirenti, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro.

Al centro dell’indagine c’è quello che il giudice definisce “un sistema strutturato” di gestione dei malati nefropatici: non più utenti da tutelare, ma occasioni di guadagno. Nelle carte dell’inchiesta compaiono intercettazioni che raccontano l’idea di sanità di alcuni protagonisti. In una conversazione, una dottoressa responsabile della gestione dei dializzati arriva a minimizzare il disagio dei pazienti che non si trovano bene nel centro a cui sono stati indirizzati, mostrando – per gli investigatori – una totale mancanza di attenzione verso i loro bisogni clinici e umani.

Secondo l’accusa, il meccanismo era semplice e spietato: ridurre le liste d’attesa dell’ospedale pubblico inviando i pazienti ai centri privati “amici”, in cambio di pagamenti in nero, regali, benefit di varia natura. Non un servizio in più per i malati, ma una moneta di scambio. In una telefonata agli atti, il primario rassicura un imprenditore spiegando che può aiutarlo ad “abbassare le liste”, occupandosi personalmente di indirizzare i pazienti verso le strutture convenzionate.

Nell’ordinanza che convalida i domiciliari, il giudice parla di “indebita commistione con interessi privati”, descrivendo un sistema in cui il diritto alla cura si piega alla logica del profitto. Emblematiche anche altre intercettazioni, in cui si discute dei posti disponibili nei centri di dialisi come fossero slot da assegnare al miglior offerente. In una conversazione, Palumbo invita l’interlocutore a comunicargli tutti i posti “non ancora assegnati”, lasciando intendere – sempre secondo l’interpretazione degli inquirenti – che quelle disponibilità potessero essere gestite come una sorta di “portafoglio” personale da monetizzare.

La scelta del centro non sarebbe stata guidata da criteri clinici o logistici, come la vicinanza al domicilio del paziente, ma dalle relazioni con le strutture private. In alcune telefonate si sottolinea che la priorità andava data ai centri “più vicini” non all’utente, ma ai professionisti coinvolti e alle cliniche con cui si collaborava maggiormente. È lo stesso titolare di una struttura a definire il rapporto privilegiato con il primario, convinto che sarà favorito perché considerato un partner affidabile e remunerativo.

L’inchiesta si sofferma anche sul ruolo delle ricette e della burocrazia sanitaria. Secondo la ricostruzione accusatoria, venivano messe a disposizione ricette in bianco per facilitare rimborsi e percorsi preferenziali, trasformando la prescrizione medica in un ulteriore strumento di vantaggio economico. Il valore economico di ogni singolo dializzato – tra rimborsi e convenzioni – sarebbe stato tale da spingere una responsabile di centro a commentare l’arrivo di un nuovo paziente come un evento da festeggiare.

Per chi indaga, il paziente diventa così una sorta di “bancomat”: ogni nuovo ingresso in dialisi non rappresenta un momento delicato di cura, ma l’apertura di un flusso di denaro stabile e prolungato nel tempo. Una visione che, se confermata in giudizio, mostrerebbe il volto più distorto della sanità convenzionata, dove la fragilità dei malati cronici viene sfruttata per alimentare un circuito di favori e ritorni economici.

Le accuse dovranno ora essere vagliate nei prossimi passaggi giudiziari, e per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza. Ma le intercettazioni e le contestazioni riportate nell’ordinanza aprono uno squarcio inquietante su un settore delicatissimo come quello delle dialisi, dove il rapporto di fiducia tra medico e paziente è vitale quanto le terapie stesse.

Articolo rielaborato da notizia originariamente riportata da tgcom24.com.