Renata D’Agnone, da Foggia a Sanremo: il talento nel benessere diventa tutor al Festival

Foggia celebra il talento di Renata D’Agnone, al secolo Maria Incoronata, classe 1977, professionista nel settore del benessere e prossima a diventare tutor al Festival di Sanremo nel team di Stefano Serra. La sua passione nasce da un sogno d’infanzia: diventare medico, ma con un approccio incentrato sul naturale, sull’ascolto e sulla presenza. “Volevo una medicina diversa, basata sul benessere globale”, racconta Renata, “e da qui il desiderio di formarmi con i primi corsi di massaggio”.

Dopo il diploma di Tecnico di Laboratorio Chimico Biologico nel 1995 presso l’Istituto Ruggiero Greco di Foggia, Renata approfondisce le proprie competenze dal 2016 al 2019 presso il Centro Formazione Olistica Antara, ottenendo attestati in massaggio ayurvedico, sportivo, linfodrenante, riflessologia plantare e connettivale. Successivamente completa il percorso biennale all’Accademia Ipazia di Giovinazzo, diventando operatrice olistica e acquisendo competenze nell’uso di macchinari specifici per il benessere.

Dal 2021 lavora presso l’Hotel Gran Paradiso di San Giovanni Rotondo, noto per la sua spa, e collabora con diversi centri termali in Puglia, fino a incontrare nel 2024 Stefano Serra, Spa manager e ideatore del Dream Massage. Dopo un corso intensivo di due giorni, Renata viene selezionata tra venti massaggiatori pugliesi per partecipare al Festival di Sanremo, dove ha avuto l’opportunità di incontrare artisti come Maria Monsé, Anna Falchi ed Ennio Drovandi.

Grazie a questa esperienza, le collaborazioni professionali di Renata sono notevolmente aumentate. Per febbraio 2026, Serra l’ha scelta come tutor del master associato al Festival di Sanremo, ruolo che le permetterà di guidare e formare nuovi colleghi provenienti da tutta Italia.

“Sono una persona empatica, abile nella comunicazione e nella collaborazione all’interno del team”, spiega Renata, “mi piace ascoltare per rispondere in modo costruttivo e contribuire al raggiungimento di obiettivi comuni”.

Nonostante l’impegno sanremese, Renata guarda al futuro: continuerà la formazione, intraprenderà l’accademia per diventare naturopata, conseguirà la certificazione internazionale come massaggiatrice ayurvedica e realizzerà il suo sogno più grande: aprire un proprio studio di benessere.

Lo riporta positanonews.it.