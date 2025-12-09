Edizione n° 5909

San Giovanni Rotondo: "Natale col Cuore" illumina la Chiesa di San Pio tra solidarietà e musica

SOLIDARIETA' San Giovanni Rotondo: “Natale col Cuore” illumina la Chiesa di San Pio tra solidarietà e musica

L'evento ha unito solidarietà, musica e comunità, con la partecipazione di cittadini, istituzioni e associazioni locali

San Giovanni Rotondo: “Natale col Cuore” illumina la Chiesa di San Pio tra solidarietà e musica

“Natale col Cuore”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Dicembre 2025
Manfredonia

La Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo ha celebrato la terza edizione di “Natale col Cuore”, confermando il proprio impegno a sostegno delle famiglie del territorio. L’evento, svoltosi presso la Chiesa di San Pio da Pietrelcina, ha unito solidarietà, musica e comunità, con la partecipazione di cittadini, istituzioni e associazioni locali.

Durante la serata, promossa in collaborazione con le Caritas Diocesane e i Frati Minori Cappuccini, sono stati consegnati i buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà, utilizzabili negli esercizi commerciali aderenti. Quest’anno l’iniziativa ha ampliato il proprio raggio d’azione, superando il numero di 3.000 famiglie beneficiarie della scorsa edizione.

Il Presidente della BCC, Giuseppe Palladino, ha sottolineato: «Natale col Cuore è un progetto che racconta chi siamo: una Banca radicata nel territorio, che mette al centro la persona. Questo gesto semplice restituisce dignità e serenità a chi ne ha più bisogno e conferma la nostra vocazione a sostenere concretamente la comunità».

Il Rettore del Santuario, Fr. Aldo Broccato, ha evidenziato il valore spirituale dell’iniziativa: «L’evento riflette gli insegnamenti di Padre Pio sulla carità concreta, quella che si traduce in gesti tangibili di amore e vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità».

A chiudere la serata, il Concerto di Natale “Merry Christmas” dell’artista Karima, che ha incantato il pubblico con la sua voce intensa, interpretando brani natalizi dal tardo Ottocento fino agli anni Settanta. L’artista ha dichiarato: «Sono onorata di cantare nella Chiesa di San Pio e spero che la mia musica abbia portato gioia e speranza a tutti i presenti. Che queste festività siano vissute nel segno della condivisione e dell’amore».

