Edizione n° 5910

BALLON D'ESSAI

PICCOLI COMUNI // Monti Dauni. Allarme Piccoli Comuni: “Non lasciateci morire”
9 Dicembre 2025 - ore  12:47

CALEMBOUR

DRAMMA INCIDENTI // Auto incidentate in Puglia: oltre 15.200 veicoli coinvolti, Bari e Lecce le province più colpite
9 Dicembre 2025 - ore  11:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Termoli, arrestato 40enne foggiano per spaccio di droga

SPACCIO Termoli, arrestato 40enne foggiano per spaccio di droga

L’uomo è stato trovato in possesso di 56 grammi di cocaina, già suddivisa in 60 dosi pronte per la vendita

Termoli, arrestato 40enne foggiano per spaccio di droga

Carabinieri - Fonte Immagine non riferita al testo: laleggepertutti.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

I Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno arrestato un quarantenne della provincia di Foggia nell’ambito delle operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 56 grammi di cocaina, già suddivisa in 60 dosi pronte per la vendita.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno sequestrato anche oltre 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il quarantenne è stato condotto al carcere di Larino, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lo riporta rainews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO