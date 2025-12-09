Termoli, arrestato 40enne foggiano per spaccio di droga

I Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno arrestato un quarantenne della provincia di Foggia nell’ambito delle operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 56 grammi di cocaina, già suddivisa in 60 dosi pronte per la vendita.
Nel corso dell’intervento, i militari hanno sequestrato anche oltre 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Il quarantenne è stato condotto al carcere di Larino, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Lo riporta rainews.it.