Accessi contingentati, file e nuove regole: massimo 1.460 visitatori al giorno

A Verona, da oggi, nemmeno l'amore è più gratuito. Il celebre Balcone di Giulietta – simbolo universale della passione nata dalla tragedia di Shakespeare – diventa infatti a pagamento. Per salire sul piccolo terrazzo, toccare la statua bronzea dell'eroina shakespeariana o semplicemente affacciarsi nel cortile, sarà necessario acquistare un biglietto da 12 euro. Una scelta che l'amministrazione comunale definisce "sperimentale", valida fino al 6 gennaio, e necessaria per mettere ordine in uno dei luoghi più affollati d'Italia.

Il sito di via Cappello cambia così volto, trasformandosi da luogo libero e spontaneo a monumento regolamentato, a numero chiuso. Un cambiamento radicale per un’icona che, vera o no – dal momento che casa e balcone sono ricostruzioni moderne – continua a richiamare migliaia di visitatori in cerca di una foto, un gesto scaramantico o un attimo sospeso tra leggenda e romanticismo.

Regole rigide per un mito fragile

La nuova organizzazione prevede un massimo di 1.460 ingressi giornalieri. All’interno del museo, invece, il limite è di 45 persone per volta, con turni da 15 minuti per garantire scorrevolezza e sicurezza. Perfino il selfie ha ora il suo regolamento: un solo minuto a coppia per immortalare l’attimo dall’affaccio più famoso del mondo.

Le file non mancano, ma l’atmosfera è quella dei grandi eventi: turisti da ogni parte del globo si mettono in coda pur di vivere, anche solo per qualche istante, il mito che da cinque secoli alimenta immaginazione e letteratura. E a nulla sembra valere il monito degli storici, che ricordano come il balcone non appartenga alla storia di Romeo e Giulietta, ma alla costruzione romantica elaborata nel tempo.

L’amore come esperienza museale

Fra polemiche e curiosità, Verona tenta dunque la via del contingentamento culturale, trasformando uno dei suoi luoghi-simbolo in un’esperienza controllata. C’è chi parla di “tassa sull’amore” e chi, al contrario, applaude la decisione come unica strada per evitare caos e sovraffollamento.

Di certo, per questi mesi di prova, il rituale dell’innamorato in visita cambia: si paga il biglietto, si entra a piccoli gruppi, si scatta la foto concessa dal cronometro e si esce. Ma il fascino, quello sì, sembra resistere a ogni tariffa.

