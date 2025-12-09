Vieste, occupazione abusiva di demanio marittimo: stabilimento balneare chiamato a pagare

Occupazione abusiva di un tratto di spiaggia per circa 1.000 metri quadrati, utilizzato per collocare ombrelloni e sdraio oltre i limiti della concessione. È quanto emerso da un sopralluogo congiunto dell’Agenzia del Demanio e dell’Ufficio circondariale marittimo di Vieste, effettuato il 16 luglio 2025, che ha portato il Comune ad adottare l’ordinanza del Settore Tecnico n. 44 del 26 novembre 2025.

Al centro del provvedimento c’è una concessione demaniale marittima rilasciata originariamente nel 2008, relativa a un’area di 3.000 metri quadrati, poi ampliata negli anni fino a raggiungere una superficie complessiva di 6.000 metri quadrati, con 100 metri di fronte mare. Nel 2025, con licenza suppletiva, è stato formalizzato il subingresso di una nuova società nella gestione della concessione. Proprio in relazione all’ultima stagione estiva, i controlli hanno accertato che una porzione aggiuntiva di circa 1.000 metri quadrati era stata occupata senza il necessario titolo autorizzativo.

L’ente ha quindi avviato, con nota del 9 settembre 2025, il procedimento amministrativo finalizzato sia alla quantificazione dell’indennizzo dovuto per l’occupazione abusiva, sia all’attivazione delle connesse misure sanzionatorie e di ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario, nelle controdeduzioni presentate il 24 settembre, ha comunicato l’avvenuta rimozione delle strutture dalle aree non autorizzate, ma ciò non ha escluso l’obbligo di corrispondere gli importi previsti dalla normativa di settore.

L’ordinanza richiama infatti l’articolo 8 del decreto legge 400/1993, convertito in legge 494/1994, e l’articolo 1, comma 257, della legge 296/2006, che stabiliscono come gli indennizzi per occupazioni senza titolo di aree del demanio marittimo siano determinati sulla base del canone dovuto, maggiorato fino al 200 per cento nei casi più gravi. A questo quadro si aggiungono le disposizioni del Codice della Navigazione, che sanzionano l’uso non autorizzato dei beni demaniali.

Per calcolare l’importo, gli uffici comunali hanno tenuto conto delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenute nella circolare del 25 agosto 2025, che ha aggiornato le misure dei canoni per le concessioni demaniali marittime e fissato il relativo canone minimo per il 2025. Nel caso specifico, l’importo teorico del canone per l’area abusivamente occupata è risultato inferiore al minimo previsto, pari a 3.444,87 euro, che è stato quindi assunto come base di calcolo e maggiorato del 200 per cento: da qui scaturisce un indennizzo complessivo di 10.334,61 euro.

Alla somma principale si aggiunge, come previsto dalla legge regionale pugliese n. 17 del 2015, un’ulteriore imposta regionale aggiuntiva pari al 10 per cento dell’indennizzo, per un importo di 1.033,46 euro. Quest’ultima dovrà essere versata tramite il sistema PagoPa, con apposita causale, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, così come l’indennizzo principale, che sarà corrisposto tramite modello F24 allegato all’ordinanza.

Il Comune avverte che il mancato pagamento delle somme dovute costituirebbe inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione turistico-ricreativa, ai sensi dell’articolo 47 del Codice della Navigazione, con possibili ulteriori conseguenze amministrative. Il responsabile del procedimento è l’ingegnere Antonio Pio Morra, funzionario del Servizio Demanio Marittimo, indicato come riferimento per eventuali chiarimenti.

Come per tutti gli atti amministrativi di questo tipo, il concessionario ha facoltà di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. L’ordinanza, firmata dal dirigente del Settore Tecnico, ingegnere Vincenzo Ragno, sarà inoltre pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di Vieste per 15 giorni e trasmessa, per competenza, alla Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto e all’Agenzia del Demanio.

A cura di Michele Solatia.