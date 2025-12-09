Vigilanza armata sui beni comunali: gara aggiudicata a un raggruppamento VIS–Securpool

Il Comune di Foggia ha preso ufficialmente atto dell’aggiudicazione triennale del servizio di vigilanza armata sugli immobili di proprietà e pertinenza dell’ente. Con una determinazione del Servizio Polizia Locale, è stata recepita la decisione della Stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Foggia che, con provvedimento del 14 novembre 2025, ha individuato come miglior offerente un raggruppamento temporaneo di imprese formato da VIS S.p.A., con sede a Faggiano (TA), e Securpool S.r.l., con sede a Narni (TR).

La procedura di gara, svolta ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), è stata impostata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che combina elementi tecnici e ribasso sul prezzo. Secondo la determinazione, il raggruppamento aggiudicatario ha conseguito un punteggio complessivo di 93,5 punti.

L’importo totale dell’appalto ammonta a 4.874.871,77 euro oltre IVA, composto da una quota di manodopera non soggetta a ribasso pari a 4.828.197 euro, da oneri per la sicurezza per 46.673,87 euro e da una componente soggetta a sconto d’asta sulla quale l’ATI ha applicato un ribasso quasi totale (99,999%), riducendola simbolicamente a 0,90 euro oltre IVA.

La determinazione comunale rettifica e sostituisce un precedente atto del 20 novembre, correggendo il termine minimo entro cui sarà possibile procedere alla stipula del contratto: non più 35 ma 32 giorni dall’ultima comunicazione di aggiudicazione, come stabilito dall’articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, che ha aggiornato le tempistiche rispetto al precedente codice degli appalti.

Il provvedimento demanda ora al Servizio “Contratti e Appalti” l’istruttoria per la redazione e la sottoscrizione dell’atto, che avrà forma di atto pubblico. La determinazione attribuisce inoltre valore contrattuale al provvedimento stesso, che conterrà le clausole essenziali: tracciabilità dei flussi finanziari, obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, rispetto delle norme su contributi e retribuzioni, termini di pagamento fissati a 30 giorni dal ricevimento delle fatture previa verifica della regolare esecuzione.

La Polizia Locale, individuata come settore responsabile del servizio, sottolinea nel provvedimento il carattere “indispensabile” della vigilanza armata sugli immobili comunali, in un contesto nel quale la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza degli uffici e delle strutture di servizio risultano centrali. Prima della piena efficacia dell’affidamento, sono state completate le verifiche sui requisiti in capo all’ATI aggiudicataria, con esito positivo, e acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dal Testo unico degli enti locali.

A cura di Giovanna Tambo.