Edizione n° 5909

BALLON D'ESSAI

BYRNE // David Byrne torna in Italia nel 2026 con “Who Is The Sky?”
8 Dicembre 2025 - ore  21:34

CALEMBOUR

RISPETTO PER TATIANA // Il cugino di Tatiana: «Avreste preferito trovarla morta». «Merita rispetto»
8 Dicembre 2025 - ore  21:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vigilanza armata sui beni comunali: gara aggiudicata a un raggruppamento VIS–Securpool

GARA Vigilanza armata sui beni comunali: gara aggiudicata a un raggruppamento VIS–Securpool

Il Comune di Foggia ha preso ufficialmente atto dell’aggiudicazione triennale del servizio di vigilanza armata sugli immobili di proprietà

Vigilanza armata sui beni comunali: gara aggiudicata a un raggruppamento VIS–Securpool

Vigilanza armata - Fonte Immagine non riferita al testo: g4vigilanza.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
9 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia ha preso ufficialmente atto dell’aggiudicazione triennale del servizio di vigilanza armata sugli immobili di proprietà e pertinenza dell’ente. Con una determinazione del Servizio Polizia Locale, è stata recepita la decisione della Stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Foggia che, con provvedimento del 14 novembre 2025, ha individuato come miglior offerente un raggruppamento temporaneo di imprese formato da VIS S.p.A., con sede a Faggiano (TA), e Securpool S.r.l., con sede a Narni (TR).

La procedura di gara, svolta ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), è stata impostata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che combina elementi tecnici e ribasso sul prezzo. Secondo la determinazione, il raggruppamento aggiudicatario ha conseguito un punteggio complessivo di 93,5 punti.

L’importo totale dell’appalto ammonta a 4.874.871,77 euro oltre IVA, composto da una quota di manodopera non soggetta a ribasso pari a 4.828.197 euro, da oneri per la sicurezza per 46.673,87 euro e da una componente soggetta a sconto d’asta sulla quale l’ATI ha applicato un ribasso quasi totale (99,999%), riducendola simbolicamente a 0,90 euro oltre IVA.

La determinazione comunale rettifica e sostituisce un precedente atto del 20 novembre, correggendo il termine minimo entro cui sarà possibile procedere alla stipula del contratto: non più 35 ma 32 giorni dall’ultima comunicazione di aggiudicazione, come stabilito dall’articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, che ha aggiornato le tempistiche rispetto al precedente codice degli appalti.

Il provvedimento demanda ora al Servizio “Contratti e Appalti” l’istruttoria per la redazione e la sottoscrizione dell’atto, che avrà forma di atto pubblico. La determinazione attribuisce inoltre valore contrattuale al provvedimento stesso, che conterrà le clausole essenziali: tracciabilità dei flussi finanziari, obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, rispetto delle norme su contributi e retribuzioni, termini di pagamento fissati a 30 giorni dal ricevimento delle fatture previa verifica della regolare esecuzione.

La Polizia Locale, individuata come settore responsabile del servizio, sottolinea nel provvedimento il carattere “indispensabile” della vigilanza armata sugli immobili comunali, in un contesto nel quale la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza degli uffici e delle strutture di servizio risultano centrali. Prima della piena efficacia dell’affidamento, sono state completate le verifiche sui requisiti in capo all’ATI aggiudicataria, con esito positivo, e acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dal Testo unico degli enti locali.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO