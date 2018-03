Credito, boom di prestiti allo Stato ed Enti locali: +3,7%

Di:

Se le imprese private sono sempre più a corto di liquidità, l’Amministrazione centrale, gli Enti previdenziali, leed gli Enti locali, invece, continuano a ricevere il credito con grande generosità. Secondo i dati presentati oggi dallanell’ultimo anno (novembre 2012 su novembre 2011) la variazione di crescita è stata pari al 3,7%. In termini assoluti gli impieghi erogati dalle banche al comparto pubblico sonomentre tra le società non finanziarie e le famiglie produttrici (vale a dire le imprese) la contrazione è stata del -4,4%, pari a 44,4 miliardi di euro in meno.L’amarezza del segretario della CGIA,, è molto forte: “Mentre le imprese private italiane avanzano dalla nostra Pubblica amministrazione tra gli 80 e i 90 miliardi di euro, le banche cosa fanno ?e le sue articolazioni locali, tralasciando le necessità e le esigenze delle imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione. E’ utile ricordare che anche nel nostro Paese i posti di lavoro li creano le aziende private. Se non le aiutiamo, difficilmente potremo evitare un ulteriore aumento del tasso di disoccupazione che per l’anno in corso è previsto all’11,8% e per l’anno venturo è stimato al 12,4%”.La delusione della CGIA assume un tono ancor più preoccupante quando Bortolussi afferma: “In Italia tutti hanno ricevuto più soldi. Le banche hanno aumentato la raccolta ed hanno ottenuto copiosi finanziamenti dalla Bce a tassi molto vantaggiosi. Lo Stato non paga i suoi fornitori, riceve sempre più soldi dalle banche e, attraverso l’aumento della pressione fiscale,Purtroppo, gli unici ad essere costretti a tirare la cinghia sono gli imprenditori. Ma che futuro può avere il nostro Paese con questi presupposti ?”Redazione Stato