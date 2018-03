Dimissioni Fli Puglia, offesi militanti

Di:



Di Fli annuncia di aver rassegnato le dimissioni per "motivazioni esclusivamente politiche". "La mancata rappresentanza del territorio pugliese nelle liste per la Camera ed il Senato a vantaggio di candidati forestieri – è detto in una nota a firma del coordinatore regionale, Francesco Divella – costituisce una inaccettabile offesa alla dignità del partito e dei suoi militanti".

