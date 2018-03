Foggia, 240^ anniversario nascita don Antonio Silvestri

Di:

Foggia –prossimo ricorre il 240° anniversario della nascita del Servo di Dio,sacerdote foggiano per il quale venne avviata la causa di beatificazione, dopo la sua morte avvenuta nel 1837.Da cinque anni, il Comitato sorto per impulso di Mons. D’Ambrosio, si sta prodigando per tenere desta l’attenzione della opinione pubblica cittadina e pugliese su questa straordinaria figura.Da martedì 15 a giovedì 17 gennaio prossimo, è stato così organizzato un triduo di lode e ringraziamento, il cui programma verrà illustrato in una conferenza stampa che si svolgerà domani 11 gennaio 2013, nella Chiesa di Sant’Eligio, alle ore 11.A illustrare le iniziative promosse dal Comitato saranno, tra gli altri, il consulente storico,, e il consulente religioso, padreRedazione Stato