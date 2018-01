Gasolio e benzina “fiscalmente inquinati” per 16 mln litri: 7 arresti

Di:

Brescia. Dall’alba odierna, nell’ambito dell’operazione “Free Fuel” i militari del nucleo Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, con l’ausilio di altri reparti del Corpo, stanno eseguendo, in diverse Province italiane, 7 custodie cautelari in carcere e 2 misure interdittive, nei confronti di un’associazione per delinquere dedita alla frode fiscale (oltre 65 milioni di euro) nel settore dei carburanti (circa 16 milioni di litri) aggravata dalle modalità di stampo mafioso per specifici interessi da parte della camorra: ciò consentiva un maggior margine di guadagno agli esercenti dei distributori stradali.