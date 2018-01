Giuseppe Marasco “Vogliamo la verità”

Di:

Manfredonia, 10 gennaio 2018. ”L’amministrazione comunale dica la verità sulla reale condizione finanziaria del nostro Comune”. E’ l’accorata e preoccupata richiesta lanciata da Giuseppe Marasco, presidente della Cvilis che conta, l’altro, di una estesa rete di associazioni sociali, facendo riferimento alle tante voci che si rincorrono sullo stato dell’arte dei bilanci comunali, ai continui alternarsi di dirigenti del settore, alle aspre polemiche innescate, sulle incertezze in cui naviga l’amministrazione comunale evidenziate clamorosamente dalle ultime vicende esplose in consiglio comunale e finite sui tavoli della magistratura contabile e ordinaria.

“Vogliamo la verità: non possiamo tirare a campare per altri 29 mesi” rileva “con il timore di vedere bilanci comunali non veritieri come ha rilevato la Corte dei conti, frutto di attestazioni virtuali rilasciate da funzionari irresponsabili o da società private addette alla riscossione dei tributi dei cittadini, di entrate che mai potranno essere esigibili e che pertanto lasceranno alla futura amministrazione una situazione disastrosa, ingovernabile”.

“In questo lungo ventennio di amministrazione PD – richiama Marasco – i sindaci pur di rimanere in carica per l’intera consiliatura hanno elargito incarichi e consulenze inutili, sprecando denaro pubblico senza nessun ritorno economico per la città, senza proporre validi interventi a sostegno del turismo, della cultura, del lavoro, interventi che sostenessero lo sviluppo della città”.

L’elenco delle deficienze esposto dalla nota della Civilis che va conducendo tra l’altro una massiccia e meritoria attività di contrasto all’abbandono abusivo dei rifiuti per strada, è alquanto denso di riferimenti ad aspetti riguardanti la pubblica amministrazione e oggetto di ruvide polemiche fra le forze politiche cittadine. “E’ incalcolabile – annota Marasco – il danno che, ad esempio, arrecherà alle future generazioni il ricorso ai mutui per svariate decine di milioni di euro che impegneranno le casse comunale, ovvero i cittadini, per i prossimi venti anni”.

Rilevato come “gli stessi dipendenti comunali hanno a rischio il proprio stipendio” Marasco sollecita “l’eliminazione delle consulenze esterne e per contro l’utilizzazione e la valorizzazione delle risorse umane interne all’Ente, premiando il lavoro, le competenze e la professionalità”.

La conclusione cui giunge il presidente della Civilis è: “A questo punto, quando cioè le cose si sono aggravate e complicate in modo irreversibile, è meglio fermarsi, che prevalga il buon senso” e dunque l’appello “alle forze politiche, sociali, sane e produttive, che hanno veramente a cuore le sorti di questa città, per fare fronte comune ed invertire la rotta di questa comunità da troppo tempo martoriata da amministrazioni incapaci”.

Michele Apollonio

(Testo inoltrato il 10 gennaio 2018)