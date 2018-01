Manfredonia “Cappella Santa Elisabetta: Vento, acqua: quando un intervento?”

Di:

Alla cortese attenzione della redazione di Stato Quotidiano. Il 16 agosto è venuto a mancare all’improvviso il mio papà quindi si è posto il problema del loculo. Come consigliato dagli addetti ai lavori ci siamo rivolti alla Congregazione sita in Via Tribuna nei pressi della Chiesa Santa Maria della Grazie.

La prima cosa richiesta affinché potesse avvenire la sepoltura è un assegno pari a (..) per un uso trentennale, loculo sito nel vialetto esterno della Cappella Santa Elisabetta. Dal primo giorno si sono evidenziati i problemi legati alle intemperie. Vento, acqua (…). Subito ci siamo rivolti di nostra spontanea volontà presso la congregazione per esporre il problema e per chiedere la realizzazione di una copertura per di ridurre i disagi.

I due responsabili ci hanno risposto dicendo che potevamo anche rifiutare il loculo assegnato.

Dove li dovevamo seppellire? E che la copertura non si fa nè ora e nè mai e se si dovesse fare comunque a nostre spese.

In allegato vi invio alcune foto per dimostrare quanto detto. Grazie per la cortese attenzione”.

(Manfredonia, 10 gennaio 2018 – Sig. Domenico)

