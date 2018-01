http://www.noitv.it

Manfredonia, 10 gennaio 2018. “DISCUSSIONE” nel pomeriggio a Manfredonia tra un uomo di nazionalità straniera e un commerciante all’interno di un’attività commerciale. I fatti sono avvenuti nei pressi di Piazza Marconi. Una delle due parti avrebbe utilizzato una pistola giocattolo, o un oggetto simile a una finta arma, per allontanare l’altro. Lo si apprende da raccolta dati. La notizia ha avuto iniziale risonanza perchè era stata ipotizzata una rapina o un tentativo di rapina. Non risultano al momento nè risse, nè tentate risse. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Manfredonia. Per ulteriori dettagli relativi ai fatti: “Indagini in corso”, come riferito dalla sala operativa del Commissariato sipontino. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, “discussione” tra cliente e commerciante: utilizzata arma giocattolo ultima modifica: da

