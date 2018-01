Metta, “Lavoratori SIA saranno tutelati. Non ammetto dubbi”

Di:

Cerignola. Il 4 gennaio si è tenuto un incontro tra il presidente della SIA, e sindaco di Cerignola, Franco Metta, i rappresentanti dell’Aseco, che fa capo all’Acquedotto Pugliese, tra cui l’amministratore dott. Maurizio Cianci, i tecnici SIA ed il commissario dell’Ager, Grandaliano.

Positivo, l’esito dell’incontro, secondo le parole dell’avvocato di Cerignola in un’intervista pubblicata sul suo profilo Facebook e rilasciata alla testata Cerignolaviva.

“Sono state individuate 6 criticità” ha dichiarato Metta “di cui due relative a lavori di pavimentazione e ripristino di un tratto stradale… Cioè poca roba”. Come a dire, probabilmente, che non si sono riscontrati grossi ostacoli o problemi da risolvere prima di passare ad affrontare le questioni più serie.

“Si è inoltre rilevata la necessità di installare un portale radio-metrico che serve ad individuare eventuali rifiuti pericolosi, come per esempio rifiuti radioattivi” ha aggiunto il presidente del Consorzio Fg/4 “Il portale è già pronto, si tratterebbe solo di installarlo. Bisogna inoltre prevedere un’ipotetica area di quarantena per eventuali rifiuti che presentassero problematiche particolari.”

Tutto questo significa che, data la non insormontabilità delle criticità riscontrate, “Si riuscirà a realizzare le prime 8 biocelle per gli impianti di biostabilizzazione nell’arco di tempo breve. Parliamo di settimane” ha quindi precisato Metta.

Le difficoltà maggiori riguarderebbero la necessità di coprire la responsabilità della struttura attraverso una polizza fideiussoria. “Ci sono difficoltà a trovare una società che garantisca una disponibilità a farsi carico di tale copertura” continua il sindaco di Cerignola. E poi “È un impegno questo che ha preso, politicamente e a livello organizzativo, l’Aseco”.

Il programma definito in seno all’incontro pare comunque osserverà ritmi intensi.

“Mercoledì 10” annuncia Metta “si terrà un incontro che sarà esteso alla società Ladurner per stabilire il crono programma per gli interventi esecutivi”.

La Ladurner s.r.l. fa capo alla Ladurner Ambiente S.p.a. Group, una delle principali realtà nel settore ambientale in Italia, attiva nella costruzione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e la produzione di energia rinnovabile da rifiuti solidi e liquidi. Già nel 2016, con determinazione dirigenziale della Regione Puglia, a tale società era stata affidata la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte Biogas della potenza di 2,00 MWe sito nel Comune di Cerignola (Fg) Località “Forcone di Cafiero”, all’interno dell’esistente centro di recupero e smaltimento rifiuti “Le Cicogne” di tolarità della S.I.A. Consorzio Bacino FG/4 a r.l. con contestuale sanatoria delle opere già realizzate.

“La previsione” dice ancora Metta “è che entro 4 mesi ben 16 biocelle saranno rese attive. Entro sole poche settimane le prime otto”.

Ma cosa sono le biocelle?

Quando si fa ricorso alla maturazione accelerata dei rifiuti (cosiddetto compostaggio), questa può essere utilizzata in locali completamente confinati (box in cemento armato).

All’interno di queste camere, la corretta quantità d’aria e le corrette condizioni di temperatura, vengono garantite mediante un sistema di insufflazione dell’aria (biocelle). L’aria insufflata viene a sua volta captata e parzialmente ricircolata o inviata a un sistema di trattamento per l’abbattimento e la rimozione degli odori (normalmente scrubber seguito da biofiltro).

In questo modo è possibile :

aumentare le capacità complessive di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani , sia raccolti in maniera differenziata che provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati.

– rimuovere i problemi di maleodoranze provenienti da queste attività, portando quelle potenzialmente critiche – che in passato venivano effettuato all’aperto – all’interno di capannoni con trattamento e depurazione delle arie di processo.

Per quel che riguarda i rapporti tra Aseco e Sia, questi “saranno definiti nelle prossime settimane” secondo quanto dichiarato dal presidente della SIA.

E i lavoratori della società in house al servizio del Consorzio Fg/4, potranno stare tranquilli in tutto questo?

“I lavoratori saranno tutelati in ogni maniera” ha rassicurato l’avvocato cerignolano che poi ha aggiunto “I nove sindaci del Consorzio hanno assunto tale impegno come una priorità. Non ammetto dubbi a tal proposito”.

A cura di Daniela Iannuzzi