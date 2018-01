Monte Sant’Angelo, inaugurazione sede di Forza Italia

BARBARA MATERA, FRA I PRESENTI ALL'INAUGURAZIONE DI FORZA ITALIA - SEDE MONTE SANT'ANGELO

Monte Sant’Angelo. Il prossimo sabato 13 gennaio 2018, alle ORE 18.30, sarà inaugurata la sede di FORZA ITALIA di Monte Sant’Angelo (FG), situata in Corso Vittorio

Emanuele n. 119. Oltre all’avv. Raffale di Mauro, Coordinatore provinciale di Forza Italia, interverranno tra gli altri:

*Avv. Giandiego GATTA, Vice Presidente Consiglio Regionale della Puglia*

*On. Luigi VITALI, Coordinatore Regionale di Forza Italia*

*On. Barbara MATERA – Eurodeputata di Forza Italia.*

