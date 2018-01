“Sardinia job”, 59 indagati a Pordenone

Di:

Bari. La Guardia di Finanza di Pordenone ha condotto indagini di Polizia Giudiziaria, delegate dalla Procura della Repubblica alla sede, nel settore degli appalti illeciti di manodopera (c.d. caporalato), dei reati tributari e del riciclaggio, che hanno permesso di rilevare una fenomenologia criminale per volumi, dimensioni geografiche e soggetti coinvolti di assoluto spessore e pericolosità sociale.

Di seguito i risultati: – 1.057 le posizioni lavorative irregolari accertate;

– 21 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti rilevate; – 50 le aziende coinvolte aventi sede nelle provincie di Pordenone, Sassari, Venezia, Brescia, Padova, Treviso, Vicenza, Bergamo, Modena, Pavia e Milano;

– 59 persone indagate – a vario titolo – per reati di associazione a delinquere, riciclaggio di proventi illeciti e tributari;

– accertato un riciclaggio per circa 700.000 euro; – emesso un provvedimento di sequestro preventivo per 3.978.000 euro.