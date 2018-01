Vino pugliese alla Casa Bianca

Di:

Bari. Sono circa 4300 le bottiglie di primitivo pugliese di Acquaviva delle Fonti (Bari) ad essere state richieste dallo staff della Casa Bianca, clienti d’eccellenza, anche se Trump è astemio, che hanno scelto di deliziare le loro papille gustative con questo apprezzatissimo vino rosso tra cui il Mascherone, Primitivo Igt Puglia e il Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto, Primitivo doc Gioia del Colle.

“Ivanka non c’entra, almeno credo”, spiega il vignaiolo, “tutto è accaduto grazie a una serata di degustazioni organizzata a Los Angeles dal nostro importatore americano. Fra i buyers presenti c’era anche un emissario della Casa Bianca che il giorno dopo ha commissionato 700 casse dei nostri Primitivi, per l’esattezza 720”.

“E’ il premio a quanto abbiamo realizzato negli scorsi anni in Puglia, quando abbiamo scelto di scommettere sul recupero e sulla valorizzazione dei nostri vitigni e sulla vinificazione di qualità”, dice Dario Stefàno, capogruppo in commissione Agricoltura al Senato.

“Il primitivo di Puglia entra nella cantina della Casa Bianca e rafforza la sua missione di ambasciatore di tutto il buono e il bello della nostra terra”, sottolinea Colomba Mongiello della commissione Agricoltura della Camera secondo cui “l’enorme e gratuito spot pubblicitario al vino pugliese testimonia la qualità raggiunta dalle nostre produzioni vitivinicole”.

Fonte: La gazzetta del Mezzogiorno/ La Repubblica