Meteo Puglia: molto nuvoloso con precipitazioni sparse

Bari. GIOVEDI’: una circolazione instabile darà luogo ad una giornata caratterizzata da molte nubi con precipitazioni sparse tra Puglia, Basilicata e Molise. I fenomeni assumeranno carattere nevoso fino a quote medio-basse su Appennino, Gargano e Murgia barese. Temperature in calo. Venti tesi nord-occidentali con Mare Adriatico molto mosso, mosso lo Ionio.

Venerdì 11 Gennaio

Spiccata variabilità con rovesci sparsi, possibili nevicate fino a quote collinari

VENERDI’: persiste un flusso di correnti fredde dai quadranti settentrionali responsabili di una fase all’insegna della spiccata variabilità tra Puglia, Basilicata e Molise, specie sul versante Adriatico ed i settori orientali appenninici. Occasione per rovesci intermittenti e fiocchi di neve fino a quote basse. Temperature in ulteriore diminuzione. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Mare Adriatico fino a molto mosso o agitato, mosso lo Ionio.

Sabato 12 Gennaio

Prevalenza di bel tempo sul Sud-Est

SABATO: l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su Daunia, murge e Tavoliere nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale adriatico settentrionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Temperature minime stabili, con estremi di 5°C; massime in aumento, con punte di 11°C. Venti moderati settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 600 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.