Open day: domenica 13 gennaio, colazione e merenda si fanno a scuola

Tempo di iscrizioni quello di gennaio e l’Istituto Comprensivo Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta irrompe sulla scena del panorama scolastico sipontino con interessanti iniziative per far conoscere in maniera dettagliata la propria offerta formativa e dare informazioni sull’organizzazione, sui laboratori proposti durante l’anno e sulle figure educative che operano nella struttura.

La prima apertura ufficiale per accogliere le famiglie in questo nuovo anno appena cominciato si terrà venerdì 11 gennaio alle 16.30 presso l’aula magna del plesso di via Dante. Si tratta dell’open day della scuola dell’infanzia, durante il quale verranno presentate le diverse attività ed i vari laboratori che andranno a comporre una ricca offerta formativa frutto di anni di esperienza conditi da amore e passione per l’insegnamento.

Domenica 13 gennaio, colazione e merenda a scuola accompagnate dalle letture di Ortensia e Laura di “Nella pancia della balena”. Una simpatica iniziativa per promuovere la lettura come momento ricreativo e di crescita perché, come recita lo slogan scelto dai docenti per l’open day: “La creatività è la naturale estensione del nostro entusiasmo”. Ecco quindi il Club Ungaretti-Calcutta, a mo’ del letterario Circolo Pickwick di dickensiana memoria, aprire le porte alle famiglie per il primo di una serie di laboratori creativi. Nello specifico, la mattina, genitori e bambini prossimi all’ingresso nella primaria potranno fare colazione a partire dalle 10.30 presso l’aula magna dell’edificio di via Dante della Madre Teresa di Calcutta con l’accompagnamento di letture animate; nel pomeriggio, invece, genitori e bambini prossimi all’ingresso nella secondaria potranno fare merenda dalle 16.30 presso l’aula magna dell’Ungaretti in via Cala del Fico con l’accompagnamento di letture e storytelling.

Ma le iniziative dell’istituto Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta non si fermano qui. Il 17 gennaio, giorno di ‘Sand’Andùne, màsquere e sùne!’, il team dell’istituto accompagnerà la tradizionale apertura del Carnevale, per evidenziare quanto sia importante riscoprire e valorizzare le antiche tradizioni che fanno parte del bagaglio storico e culturale della città.

Maria Teresa Valente

Presidente Consiglio d’Istituto Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta