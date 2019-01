“I Saraceni di Lucera festeggiano il loro primo anno di attività”

Di:

Lucera. I Saraceni di Lucera hanno festeggiato, presso il simpatico locale lucerino “Pizzeria da Enzo”, la conclusione del loro primo anno di attività con una gustosa cena e gradite premiazioni a tutti gli scritti con coppe, targhe e medaglioni in base alle gare disputate, grazie allo sponsor della società Fabio Colelli dell’Unipol Assicurazioni.

Si è trattato di una gioiosa serata trascorsa in allegria, così come l’intero anno che ha visto gli atleti Saraceni gareggiare in ben 50 gare (di cui 6 maratone) e conquistare due titoli provinciali

individuali di campestre.

I primi ad essere premiati con coppe sono stati il Vicepresidente sempre presente Gino Mastroluca, primo assoluto con la bellezza di 33 gare, e la bravissima Teresa Cutone, seconda assoluta e prima della classifica femminile con 17 gare.

Le altre coppe sono andate alla punta di diamante Lino Vannella (15 gare), al bravo Vito Ciavarella (13 gare), al Presidentissimo e fondatore della società Lino Vetere (12 gare), alla sorpresa positiva Francesco Colucci (10 gare), al valido Angelo Polisena (9 gare), ai due Campioni provinciali individuali di campestre Filippo Placentino (9 gare) ed Italo Olivieri (7 gare), alla spumeggiante Valentina Matera (7 gare) ed all’indispensabile sponsor Fabio Colelli.

Premiati con belle targhe la piacevole novità Girolamo Borrelli (5 gare), il forte Vincenzo Gramegna (3 gare), il veloce Antonio Barbaro (3 gare), l’inossidabile Antonio Antifora (2 gare), il tenace Antonio Macciucca (1 gara), il volenteroso Marco Di Giovine (1 gara) l’allegra Laura Clemente (1 gara) e la giovanissima Giulia Vetere, Campionessa regionale Allieva nel 2013 a Bari sui mt.1500.

I medaglioni, invece, sono dati a coloro i quali, per vari motivi, non hanno potuto ancora gareggiare e dare il proprio importante contributo alla propria società.

I Saraceni di Lucera, dunque, hanno degnamente festeggiato il primo anno di attività da incorniciare sotto tanti punti di vista, ma soprattutto per quanto riguarda il numero degli iscritti, giunti in

solo anno a 34, e le 50 gare disputate, di cui 6 maratone (Treviso, Padova, Verona, Firenze, Reggio Emilia, Barchi-Fano), 6 mezze maratone (Milano, Caserta, Barletta, San Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, Poggio Imperiale), i Campionati provinciali di cross e di km.10 su strada, le 12 tappe del CorriCapitanata 2018 e tante altre corse di varie distanze in Puglia, Campania,

Molise, Abruzzo, Marche e Lazio.

Come non ricordare, per finire, l’incontro al Teatro Giordano di Foggia con Presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò e le premiazioni del CorriCapitanata 2017 effettuate presso la sede foggiana del CONI con tre Saraceni premiati: Lino Vannella, Valentina Matera ed il Presidente Lino Vetere, da sempre e giustamente fiero ed orgoglioso di questa bellissima realtà sportiva destinata a crescere sempre di più.