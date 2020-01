Abusi edili a Manfredonia, ancora Zona ASI e cambio da uso ufficio ad abitativo

, 10 gennaio 2020. “Cambio di destinazione d’uso con opere dell’immobile sopra indicato da uso ufficio ad uso abitativo“.

Ancora abusi edili a Manfredonia, riferiti alla “Zona ASI – loc. Calle del Porto”, e ai cambi di destinazione d’uso ipoteticamente non autorizzati.

Da atti, in un arco di 10 abusi edili riscontrati a Manfredonia nel mese di dicembre 2019, 4 riguardano la zona indicata, con relative “Ingiunzione alla demolizione” per i privati interessati.

Le contestazioni

In particolare, in alcuni casi viene contestato un cambio d’uso concretizzatosi “attraverso la posa in opera di piastrelle di rivestimento su quasi tutta l’altezza di una parete”. “Sulla stessa parete – in un caso – è stato realizzato un impianto idrico- fognante, elettrico e di riscaldamento, finalizzato alla creazione di un ambiente cucina a servizio dell’immobile, determinando in tal modo la trasformazione della destinazione d’uso da ufficio ad abitazione”.