Auguri enciclopedia libera: Wikipedia compie 19 anni

Milano, 10 gennaio 2020.: sono passatida quando Jimmy Wales e Larry Sanger hanno messo per la prima volta online l’enciclopedia libera che tutti conosciamo e consultiamo,Il progetto è cresciuto tantissimo: sono, mentre– grazie ai numerosi utenti che ogni giorno dedicano il loro tempo alla compilazione delle pagine –

Per celebrare insieme questi importanti traguardi, la comunità di volontari attivi sull’enciclopedia e Wikimedia Italia – associazione per la diffusione della conoscenza libera e capitolo nazionale riconosciuto da Wikimedia Foundation – promuoveranno diversi eventi sul territorio nella giornata di mercoledì 15 gennaio.

Si parte alle ore 15 a Trento presso il Centro per la Cooperazione Internazionale, storico partner di Wikimedia Italia, che ospiterà una maratona di scrittura sull’enciclopedia libera cui seguirà un brindisi di festeggiamento (qui il programma dell’evento ).

Dalle 18:30 si animerà anche la sede di Wikimedia Italia a BASE Milano, con un momento di condivisione e il classico taglio della torta negli spazi del Burò – programma e indicazioni per raggiungere l’evento a questo link .

Celebrazioni in programma anche a Bari alle 18 presso l’Officina degli Esordi, con una breve lezione su come si contribuisce all’enciclopedia libera a cura del socio Wikimedia Italia Ferdinando Traversa, seguita da un aperitivo.

Altri eventuali appuntamenti in programma saranno segnalati a questo link .

Francesca Ussani Communication Manager

Wikimedia Italia

Wikimedia Italia (WMI) è un’associazione che dal 2005 si occupa di diffondere la conoscenza libera. In particolare, WMI sostiene la produzione, la raccolta e la distribuzione di contenuti liberi (open content), ossia di opere contrassegnate con una licenza che ne consenta ogni tipo di rielaborazione e riutilizzo.