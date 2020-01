Bari. Rapinano Golf al San Paolo dopo aver picchiato e minacciato il passeggero

. La Squadra Mobile di Bari ha eseguito, questa mattina, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dei pregiudicati Magaletti Dario, di anni 33, e Milella Mario, di anni 22, ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso commesso il 30 settembre 2019.

In base alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, i due indagati, ripresi dagli impianti di videosorveglianza mentre “passeggiavano” per le strade del quartiere San Paolo, hanno adocchiato un uomo intento a consultare il cellulare a bordo di una Volkswagen Golf in sosta a margine della carreggiata con le chiavi inserite nel quadro: con una mossa fulminea, i rapinatori hanno aperto lo sportello dell’auto e, con calci e pugni, accompagnati anche da minacce di morte, hanno spinto la vittima fuori dal veicolo per poi darsi alla fuga a bordo dello stesso, facendo perdere le proprie tracce.

Gli elementi investigativi acquisiti dalla Squadra Mobile hanno dunque consentito alla Procura della Repubblica di richiedere ed ottenere dal Giudice per le Indagini preliminari la misura cautelare della custodia in carcere a carico di Magaletti, il quale era già detenuto per altra causa, e quella degli arresti domiciliari per Milella, fermato dagli agenti della Sezione Falchi alle prime ore di questa mattina.